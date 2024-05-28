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王義川曝手機訊號能監控人民？戰狼小姐姐怒批：把台灣變警察國家

▲民進黨政策會執行長王義川在政論節目上公開提到能用手機分析出在立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重疊等，引發監控人民疑慮。（圖／翻攝吳崢臉書）
▲民進黨政策會執行長王義川在政論節目上公開提到能用手機分析出在立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重疊等，引發監控人民疑慮。（圖／翻攝吳崢臉書）

記者呂炯昌／台北報導

民進黨政策會執行長王義川昨日在政論節目上公開提到，透過手機訊號定位，能夠分析出在立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重疊等。不過，王義川此番說法引發監控人民疑慮，民進黨趕緊出面消毒是透過手機信號資料進行大數據分析，但是民眾黨則批評是讓台灣變警察國家。

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民進黨發言人卓冠廷表示，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法。過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信號資料進行大數據分析。

卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。卓冠廷強調，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查。

台灣民眾黨黨團主任「戰狼小姐姐」陳智菡表示，王義川一番話讓人民聽了毛骨悚然。民進黨動用電信基地台，做政黨動員工具傳聞已久，只是多半「敢做不敢說」，沒想到王義川自爆，民進黨把台灣變成警察國家，行動與個資都被黨看光光。

陳智菡質疑為什麼民進黨可以用手機訊號監看人民行動？為什麼黨可以取得大數據比對分析？一場一場又一場，為什麼黨想怎麼看、就怎麼看，不管人民同不同意，不管人民知不知情，不管人民喜不喜歡。

陳智菡呼籲反黑箱、反擴權、反偽君子真小人的青鳥們，勇敢站出來捍衛自己的權益，這些個資被看了多久不知道、誰能監控不知道，難保不會打包轉賣詐騙集團、非法份子，甚至放到習近平桌上。

陳智菡也請王義川不要想輕描淡寫，你們的「大數據分析」，根本不只監控人流，更比對年齡、性別、政黨傾向，是誰授權？請王義川、民進黨說清楚，誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控下人民行動之實？

▲民進黨政策會執行長王義川在政論節目上公開提到能用手機分析出在立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重疊等，引發監控人民疑慮。（圖／民眾黨提供）
▲民進黨政策會執行長王義川在政論節目上公開提到能用手機分析出在立法院外的群眾年齡，與之前太陽花群眾是否重疊等，引發監控人民疑慮。（圖／民眾黨提供）

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