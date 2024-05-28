王義川曝手機訊號能監控人民？戰狼小姐姐怒批：把台灣變警察國家

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卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。卓冠廷強調，民進黨並無相關設備，也非民進黨進行的調查。
台灣民眾黨黨團主任「戰狼小姐姐」陳智菡表示，王義川一番話讓人民聽了毛骨悚然。民進黨動用電信基地台，做政黨動員工具傳聞已久，只是多半「敢做不敢說」，沒想到王義川自爆，民進黨把台灣變成警察國家，行動與個資都被黨看光光。
陳智菡質疑為什麼民進黨可以用手機訊號監看人民行動？為什麼黨可以取得大數據比對分析？一場一場又一場，為什麼黨想怎麼看、就怎麼看，不管人民同不同意，不管人民知不知情，不管人民喜不喜歡。
陳智菡呼籲反黑箱、反擴權、反偽君子真小人的青鳥們，勇敢站出來捍衛自己的權益，這些個資被看了多久不知道、誰能監控不知道，難保不會打包轉賣詐騙集團、非法份子，甚至放到習近平桌上。
陳智菡也請王義川不要想輕描淡寫，你們的「大數據分析」，根本不只監控人流，更比對年齡、性別、政黨傾向，是誰授權？請王義川、民進黨說清楚，誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控下人民行動之實？