郭書瑤被控惡鄰慘遭炎上！私下與形象反差是常態？粉絲洗版IG嗆聲
藝人郭書瑤昨（27）日遭到媒體爆料「惡鄰醜聞」，9年前在台北市信義區買下豪宅，但一段時間過後卻時常拖欠每個月4100元的管理費用，最嚴重甚至遲了1年不繳，欠下4萬9000多元，還將社區催款她的公告撕毀，脫序行徑也讓她人設崩壞，還有不少粉絲生氣跑到郭書瑤的IG上洗版留言。對此，有網友就在Dcard上發問，「藝人私下跟形象反差很大常見嗎？」坦言郭書瑤的行為讓他相當無言，「在螢光幕前就是笑容很甜的女生，結果私下的行為很無語。不付管理費算是個人跟社區委員會的問題，但包裹堆積然後空箱丟公共空間真的蠻缺德的。」貼文一出，引起其他網友熱烈討論。
記者施以慧／綜合報導
貼文曝光後，有粉絲坦言，「《志氣》出來以後覺得瑤瑤轉型變成實力派，而且辛苦過更能珍惜羽毛，這次新聞出來有點失望」、「道歉了，不過對她已幻滅，一直以為她是乖乖女孩的類型」、「很喜歡郭，沒想到私底下會這樣，希望她會改過不會再犯，至少是可以原諒的事。」
而對於發文網友提問，不少民眾則直言，藝人私下與檯面上的反差很大，就算翻車也不稀奇：「其實蠻常見的，但終究會被爆出來」、「不針對郭。有時節目上，藝人也會不小心說出什麼，或從藝人們的發言、藝人們在其他藝人們的描述裡也能聽出什麼」、「不意外吧，9成大概都表裡不一吧，不論私底下是好是壞，肯定多數都不是舞台上的那樣啦。」
針對這次的「惡鄰醜聞」，《NOWnews今日新聞》事後詢問郭書瑤經紀人，對方已經以道歉回應，「因為工作忙碌、常常飛海外工作，不在台灣，而疏忽沒有把日常生活事務處理好，但無暇不是理由，我已深自檢討，用最快速度處理完畢。」郭書瑤也表示後續會請家人協助定期繳納管理費，私人物品也會儘快處理，並再次道歉，「真的很抱歉造成鄰居與管委會的困擾。」不過形象已經破壞，粉絲大多不願買單，還跑到她的IG上洗版留言，批判言論不斷：「本來還滿欣賞你的，決定退追」、「沒錢繳管理費啊」、「記得拿包裹耶」、「好了啦！管理費要繳業配的包裹也要拿啦。」