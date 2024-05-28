陳玉珍怒批政府監控人民！民進黨：手機訊號分析是市調基本方法
國民黨立委陳玉珍今（28）日表示，民進黨政策會執行長王義川昨（27）日在政論節目中指出，可用手機訊號定位分析出在立法院外頭的群眾年齡。陳玉珍批評，如果政府真的用電信偵查誰有參加群眾運動，將是對台灣人權的大倒退，要求檢調應主動介入調查此案。為此，民進黨今日回應，本黨並無相關設備，也非本黨進行的調查。
政治中心/綜合報導
針對國民黨立委陳玉珍稍早質疑民進黨透過手機訊號監控人民一事，民進黨發言人卓冠廷回應，透過手機訊號取得人流特性分析，是當前商業市場進行活動調查的基本方法。過去如新北耶誕城、台灣燈會、交通起訖點調查及風景區遊客來源等，均是透過手機信令資料進行大數據分析。
卓冠廷進一步指出，過去重大活動也會有相關市場分析公司搜集相關資訊，這已是常態。昨晚政策會執行長王義川在政論節目中所提供的資訊來自民間的調查，結果與時代力量昨晚發布的問卷結果相似。本黨並無相關設備，也非本黨進行的調查。
卓冠廷表示，對於陳玉珍委員的指控感到遺憾，並指出陳玉珍將其發言曲解為國家機器的運作，甚至扯到國安單位，實在是過度幻想。如果陳委員對此有疑問或是不懂之處，可以問一下新北市交通局，了解新北耶誕城的人流調查是如何進行的。他也強調，民進黨絕無監控人民之事，呼籲國民黨勿作不實揣測。