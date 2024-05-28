全民大劇團音樂劇「倒垃圾」 柯文哲、賴佩霞首次跨界合作
全民大劇團「人生系列作品」，療癒系音樂劇《倒垃圾》將於6月1日在高雄市文化中心至德堂進行演出，此次為第三度的巡迴加演，劇團特別邀請了民眾黨黨主席柯文哲來跨界合作，讓他在劇中扮演他自己，為故事裡面臨都更的老社區做協調。
記者陳美嘉／高雄報導
舞台劇邀請政治人物參與演出的情況並不常見，全民大劇團卻選擇反其道而行，2023年的舞台劇《丞相，起風了》，便邀請過幾位「受網路霸凌經驗豐富」的政治人物。這次再邀民眾黨黨主席柯文哲走入排練室，登上劇場舞台，劇團盼望社會大眾能因此更關注演出的主題以及藝文環境。
音樂劇《倒垃圾》演員陣容實力堅強，由賴佩霞、柯文哲、夏宇童、倪安東等人攜手演出。劇情講述老社區即將都更，負責都更業務的弟弟敬文和捨不得搬家的守舊派哥哥敬豪；爛桃花不斷的蕾蕾，遇上「戀愛導師」 貝多芬；搞砸了工作的雪莉，成為固執的應老師搬家小幫手，草莓族和退休族的戰爭一觸即發。這個社區裡，每個人都有自己丟不掉的事物和情感，而隨著社區老房即將拆除，他們要如何丟掉過去， 重新找回人生主控權？
談及演出前的排練過程，柯文哲笑著說：「連續練習了好幾次，只要按部就班跟老師學，照著劇本走就好，我學東西很快啦！」
全民大劇團音樂劇《倒垃圾》6月1日南下高雄市文化中心至德堂 ，下午2點半開演，9月14日-15日則在臺中市中山堂演出。