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電子、傳產股齊攻！台北股市一度衝至21917點、終場漲54點

▲台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，終場上漲54.64點0.25%，來到21858.41點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，終場上漲54.64點0.25%，來到21858.41點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（28）日延續昨（27）日強勁力道，以21812.2點開出、上漲8.43點，隨後在電子、傳產股的領軍下，指數一度飆至21917.93點，再創歷史新高，並且問鼎22000點關卡，終場則是上漲54.64點0.25%，來到21858.41點，成交量為4714.34億元。

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大盤走高之際，中小型股表現更加強勁，開高走高一度觸及259.6點，終場上漲2.52點或0.98%，來到259.36點，成交量為1328.95億元。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、緯創、長榮航、富喬、華航；成交值排行榜前五名為：台積電、緯創、鴻準、聯發科、鴻海。

權值股走勢相對震盪，台積電以下跌2元開出，雖然早盤一度翻紅走高，最高上漲4元、來到873元，不過抵不過賣壓，終場下跌4元、來到865元；鴻海則是在盤面震盪，終場小漲0.5元、來到185.5元，續創16年來新高；聯發科走勢相對強勁，早盤一度來到1315元、再創歷史新高，終場上漲25元、來到1310元。

聯發科的走高激勵IC設計族群群起上攻，金麗科、芯鼎、凱鈺、凌陽、凱鈺、系微、陞達科技亮燈漲停，智原逼近漲停，上漲逾9%，祥碩上漲逾8%，新唐、陞泉上漲近7%。

電子股裡，機器人概念股再度出頭，輝達執行長黃仁勳26日抵台，再度掀起「黃仁勳旋風」，羅昇、欣技、凌陽、大拓-KY、凌華、昆盈亮燈漲停。

此外，傳產族群也有表現，商總理事長許舒博昨日表示，針對新政府上台，產業界希望能對其表達業界憂心與需求，其中，兩岸經貿穩定、旅遊開放非常重要，近期也都在積極溝通中，包括兩岸航班、兩岸開放旅遊及人數增加等，相信不久後就會有好消息。激勵觀光族群上攻，類股指數大漲3%、位居漲幅排行軍，夏都、寒舍、燦星旅、五福亮燈漲停，夏都上漲逾8%，六福、鳳凰上漲逾7%，富野、易飛網上漲逾5%。

而航運族群也有表現，紅海危機使得海運公司紛紛繞行非洲好望角，運期與價格紛紛拉長調漲，航運股股價也因塞港問題呈現暴漲，國際航運分析師指出，有許多公司產生擔憂，近期提前運送聖誕假期貨品。長榮海運在今日股東會也表示，樂觀看待第三季旺季，至於旺到何種程度還看不出來。激勵航運族群走高，中櫃、新興亮燈漲停，四維航上漲逾8%，華航、正德、萬海上漲逾5%。

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