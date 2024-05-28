啦啦隊女神楊若歆曾是「蔡依林替身」！全新身分曝光嗨翻粉絲
台灣職籃P.LEAGUE+新北國王的啦啦隊女神楊若歆，過去曾因為參加綜藝節目《Power星期天》，模仿蔡依林演出到位，還被蔡依林本人認證是冠軍，而其實楊若歆與蔡依林緣分不淺，她還擔任過蔡依林的廣告替身，近期她以新人之姿踏入歌壇，推出新歌〈迷霧之謎〉，還表示要以蔡依林為榜樣，「她是我從小的偶像、她的敬業與百變也是我努力的目標。」讓粉絲嗨翻，也直言：「女神唱歌好好聽！」
記者施以慧／綜合報導
台北體大畢業的楊若歆身高165公分、體重43公斤，過去曾擔任藝人的舞蹈老師長達12年，2年前以啦啦隊成員出道，在球場上大放異彩，雖然過去因為舞蹈曾經傷到脊椎，但仍抱病上場演出應援，「看到大家熱情回應，就很有成就感。」如今正式跨足歌壇，楊若歆也表示期待自己以Jolin為榜樣，要把歌唱、打鼓及舞蹈等才藝都做到盡善盡美。
而年初才推出首支單曲的楊若歆，半年內趁勝追擊，再度推新歌，她也坦言實在不敢置信，「感覺我像是灰姑娘，面對幸運之神突然造訪，很害怕午夜一過，好運就會消失。」還表示沒想到機會來得如此快，「某次接受採訪透露喜歡唱歌，結果不久就被製作人相中，這個生日願望真是太強了。」
另外楊若歆也提到，自己在錄製單曲時，一度想到過去的感情，還因此淚崩，坦言自己的前男友有精神方面的問題，不僅占有欲強，情緒還不穩定，最後只能選擇分手，「我盡力的維護，小心翼翼的守護著，最後仍敵不過男友精神狀態的現實，只有選擇結束這份感情。」不過她也笑說已經選擇放下，默默的祝福著對方。