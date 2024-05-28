林明佐貪汙洩密案！檢發動第三波搜索 博弈老闆、前記者遭收押
「刑事戰將」的三線二星警政監林明佐涉貪、洩密給博弈集團，後續有消息顯示，該博弈集團為「2580國際娛樂城」，幕後大老闆陳姓男子提前收到風聲，打算逃出國，被檢警在桃園機場攔截，訊後以一千萬交保，不過檢方在22日到24日展開第三波搜索行動，帶回陳姓老闆、陳姓左右手與一名史姓前媒體人，目前皆已聲押禁見獲准。台中地檢署表示，此案以賭博、洗錢、組織犯罪等罪偵辦，仍在偵查中，尚無法向外界說明。
記者孫唯容／綜合報導
刑事警察局三線二星警政監林明佐，5月3日遭檢、調、廉聯手搜索，專案小組查出他過去2年多擔任台中市刑警大隊大隊長期間，與博弈集團往來密切，涉嫌包庇放水，遭檢廉搜索移送並收押禁見。林明佐戶頭有逾兩千萬元不明資金，還其在住處搜出百萬現金。
據了解，檢廉在拘提林明佐前，就已鎖定博弈集團陳姓總裁，並在機場將其拘提到案，訊後諭知1000萬元交保，後續台中地檢署擴大追查，於本月7、8日針對博弈集團相關犯嫌、公司、聚會等14處所進行搜索，拘提集團劉姓主嫌等8人及相關證人7人到案說明。
台中地檢署表示，此案是在5月22日、23日，針對博弈集團相關犯嫌的處所進行搜索，並陸續傳喚、拘提相關被告到案說明。經檢察官訊後，認被告陳姓、史姓、洪姓、張姓、陳姓男子等5人，涉犯組織犯罪條例、洗錢及賭博等罪嫌重大，且逃亡及串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。此案的相關案情，陸續偵查釐清中。
此外，另外史姓前媒體人在2007年擔任記者期間，曾發生協助「周政保」拍攝嗆聲錄影帶的事件，引發社會恐慌，後續電視台多次致歉後，相關主管均下台負責，如今史姓前媒體人再度捲入博弈洗錢案。