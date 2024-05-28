浪漫露天浴缸變成「白蟻濃湯」！他曬晚間慘況：密集恐懼症發作了
梅雨季到來，也讓許多人害怕的「白蟻」跟著現身！近期有泰國民眾前往清邁山區旅遊，入住能露天泡澡的浪漫房型，沒想到晚上卻變成噩夢一場，因為原本白天看起來很浪漫的浴缸，卻變成裝著「白蟻濃湯」的鍋子，現場畫面也引爆瘋傳。
記者潘毅／綜合報導
一位泰國男網友迪瓦（Dhiwa Bhochawatt）日前在臉書上分享，自己入住了清邁山區一間有著露天浴室的飯店，大大的浴缸放在陽台上，可以一邊泡澡一邊看著窗外綠意盎然的美景，可以說是相當適合情侶、夫妻入住的浪漫房型。
沒想到到了晚上，原本浪漫的景象瞬間變成「屍橫遍野」的地獄，因為有大量的白蟻，被燈光吸引，匯集到了陽台上，許多白蟻還掉入浴缸，直接變成「白蟻濃湯」，而迪瓦鼓起勇氣將浴缸的水放完後，還有許多白蟻屍體沾黏在浴缸內，景象必定能讓「密集恐懼症」的朋友大崩潰。
迪瓦解釋，因為泰國現在是雨季，白蟻出現是自然現象，因此自己能接受這種景象出現，並非住宿業者的問題。
梅雨季一到「白蟻」竄出！有無危害這樣辨認
事實上，近期台灣進入梅雨季，已有山區出現了大量長出翅膀的白蟻，在燈光下飛舞。白蟻又稱「大水螞蟻」，雖然被叫做螞蟻，但其實與蟑螂的關係較為接近，台灣常見種類有土白蟻、家白蟻。
若是在家中發現白蟻，則可從色澤來分辨是否有危害，顏色偏土黑色的「有翅土白蟻」，可以不用理他；但是若遇到偏白色的「有翅家白蟻」，則建議立即進行驅逐；如果是內已經出現沒有翅膀的「工蟻或兵蟻」，建議徵詢專業蟲害公司，避免家中木製傢俱受到危害。