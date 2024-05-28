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獨行俠沒找來Kyle Kuzma反而因禍得福？他季中曾拒被交易至達拉斯

▲NBA華盛頓巫師隊球星Kyle Kuzma，曾在本季季中差點被交易至獨行俠，但最終卻因為他的個人意願而作罷。（圖／美聯社／達志影像）
▲NBA華盛頓巫師隊球星Kyle Kuzma，曾在本季季中差點被交易至獨行俠，但最終卻因為他的個人意願而作罷。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

NBA美國職籃達拉斯獨行俠昨（27）日在主場以116：107擊敗明尼蘇達灰狼，系列賽取得3：0的絕對領先，如今獨行俠僅差一場比賽勝利，就能夠睽違13年再度前往總冠軍賽。而事實上在本賽季季中，他們一度要透過交易找來華盛頓巫師的球星Kyle Kuzma，最終卻因為他的個人因素作罷，但反而藉此機會成功網羅PJ Washington與Daniel Gafford，2人如今的表現也相當稱職，獨行俠也可說是「因禍得福」。

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獨行俠季中積極尋求交易　Kuzma成主要目標之一

根據美媒《The Athletic》的記者Josh Robbins報導，本賽季交易大限之前，獨行俠是市場上最積極尋求透過交易，進而補強陣容的隊伍之一，他們希望能替Kyrie Irving和Luka Doncic找來更多幫手。而巫師隊球星Kyle Kuzma傳出就是獨行俠鎖定的目標之一，當時交易也確實快要完成，但最終因為Kuzma的個人意願作罷。

Kyle Kuzma日前受訪時，也曾經談到這段往事，他說：「獨行俠確實有段時間，非常想透過交易得到我，Michael Winger (巫師隊總裁)向我提起這件事，他們顯然不想我離開，但還是問我該怎麼選擇，我告訴他，我想留下來完成一些事情。

「我拿過總冠軍，所以我知道一支球隊，不是只為了打進季後賽，而是真正想競爭冠軍會是什麼樣子，現在看來只有3、4個真正的冠軍候選隊伍，我覺得我和獨行俠雙方的時間表並不一致。」Kuzma如此總結到。

Kuzma沒來反而因禍得福？　Washington、Gafford帶來效益可能更大

雖然沒能找來Kuzma，但獨行俠卻成功網羅了PJ Washington與Daniel Gafford，也被外界稱為是近幾年球隊最成功的補強之一，PJ Washington不但成為球隊穩定的第3得分點，他也往往能在比賽的關鍵時刻，把握住外線空檔放冷箭；至於Gafford則是成功撐起獨行俠禁區，在防守端靠著個人優異的護框能力，讓獨行俠的團隊防守更為升級。


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