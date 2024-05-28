市價超過2億！新北兩毒窟被抄 多國列管「喪屍毒品」現蹤
新北市刑大日前接獲情資，發現販毒集團涉嫌以民宅以及車輛當做掩護，私下存放大量毒品用以販售，警方經連日監控埋伏後，循線逮捕23歲陳男、35歲傅男2名販毒集團成員，查獲85公斤安非他命及K他命，還有稱為「喪屍」的28公斤「依托咪酯」粉末，依托咪酯在吸食後會產生幻覺，身體無法控制變僵硬，並具有攻擊性，是國外列管毒品，總市價約2億多元。
記者孫唯容／綜合報導
據悉，陳男與傅男是販毒集團成員，協助集團保管、販售毒品，2人分別將毒品藏在中和區宜安路某透天民宅，以及南勢角捷運站某社區大樓停車場的車內，新北市刑事警察大隊獲報後成立專案小組深入調查，直到今年3月中旬，警方見時機成熟，前往透天厝查緝，當場逮捕陳男，住宅內查扣總重85公斤的安非他命、K他命毒品。
後續循線逮捕傅男，並在一處社區大樓地下停車場內的一部車內，起獲28公斤有麻醉藥成分的毒品「依托咪酯」，總市價約2億多元，訊後全依違反《毒品危害防制條例》罪嫌送辦，將持續追查幕後首腦以及毒品來源。
警方表示，毒品「依托咪酯」具有興奮、產生幻覺等作用，台灣僅被列為藥品使用、尚未被列管，不過在國外屬於列管毒品，使用後會出現攻擊行為，身體無法控制變僵硬，宛如「喪屍」，長期吸食更會對腦神經造成不可逆的傷害，呼吸道也會出現病變。
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