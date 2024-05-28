水庫有望大進補！梅雨鋒面「雨彈下超準」 全台累積雨量排行出爐
今（28）日鋒面在台灣上空影響，全台各地都降下明顯雨勢，清晨至中午氣象署更接連發布「豪雨特報」和「大雷雨警戒」，經過半天的暴雨，台南市南化區累積187.5毫米雨量全台最多，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」也指出，這波鋒面「對水庫來說有一定程度的幫助」，鋒面雨帶「下很準」。
記者張志浩／綜合報導
今日鋒面在各地降下大雨，據中央氣象署資料，截至下午2點30分，「台南南化」187.5毫米全台冠軍、其次是「嘉義大埔」184毫米、「台南東山」177毫米、「嘉義阿里山」158毫米、「台南白河」156.5毫米；若以縣市比較，排序依序是台南187.5毫米、嘉義184毫米、屏東153毫米、高雄149.5毫米、台東145.5毫米，降雨主要集中在南台灣。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波鋒面快速掃過，同時也為各地帶來不小的雨勢，比較特別的是，「雨量最多的地方，正好就是在中南部較缺水的曾文、南化水庫集水區，普遍都在 150~190 毫米間，對水庫來說有一定程度的幫助，這次下很準。」
此外，據水利署最新統計，梅雨季為估可為全台水庫挹注6654萬噸水，上一波梅雨，為翡翠水庫補水3千多噸，德基水庫也有866萬噸，目前全台只剩石岡壩、白河水庫，仍拉紅色警報，本週的梅雨鋒面將會是關鍵。
民眾可關注「台灣水庫即時水情」隨時關注水庫水位，即時水情資料係自記儀器自動產生，水利署網頁公布，各項水庫資料由各水庫管理單位在每日輸入，不過更新時間不一致，加上因降雨、用水量隨時間變化，預測結果僅提供參考。也可至經濟部水利署防災資訊服務網的「水庫水情」查詢。