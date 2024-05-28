謝淑薇出戰法網竟只帶2支球拍？女雙球后揭露「沒有贊助商」原因

我是廣告 請繼續往下閱讀
謝淑薇去年和中國年輕小將王欣瑜在極短的時間內搭檔，並一路跌破眾人眼鏡，成功在法網封后。本屆改和老搭檔比利時的梅騰絲（Elise Mertens）合作，希望能展現長期搭檔的默契，在法網女雙賽事挑戰衛冕，兩人首輪將對上日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic）組合。
不過有外國媒體注意到，身為女雙球后的謝淑薇，本此出賽法網竟然只帶2支球拍，且衣服上也沒有固定的贊助商。對此，謝淑薇則透露，是因為和贊助商交涉很不容易，再加上自己想把專注力都放在場上，所以才沒有和贊助商簽約。另一方面，謝淑薇也提到在自己的印象之中，從來沒打壞球拍，也忘記上次弄斷線是什麼時候，所以不認為只帶2支球拍會有大問題。
何時考慮退休？ 總有一天會找到答案
謝淑薇也在專訪中提到，希望能在巴黎奧運中為台灣贏得一面獎牌，因為這對她來說是一件特別的事。過去謝淑薇曾參加2012年倫敦奧運，女單賽事在首輪遭到淘汰，而女雙則是止步8強，如今相隔12年後，將再度有機會征戰奧運殿堂。
最後，當被問到已經38歲，卻持續打球的動力為何，謝淑薇回答道：「這是一個好問題，因為我會問自己在這做什麼，我只是先試著享受，我想我總有一天會找到答案。」
除了要挑戰法網女雙賽事的衛冕外，謝淑薇也將參加混雙賽事，展現「鐵人般」的體能，且這次將次聯手澳網冠軍搭檔波蘭傑林斯基(Jan Zielinski)，是否能在法網中展現相同的實力，相當令人期待。