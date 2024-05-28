分析／富邦悍將成最具人氣球隊！兄弟竟退居第二　施了什麼魔法？

謝淑薇出戰法網竟只帶2支球拍？女雙球后揭露「沒有贊助商」原因

▲謝淑薇將在本屆法網女雙賽事挑戰衛冕，但卻只帶2隻球拍，且沒有任何贊助商，引起外媒困惑提問。（圖／NOWnews資料照）
▲謝淑薇將在本屆法網女雙賽事挑戰衛冕，但卻只帶2隻球拍，且沒有任何贊助商，引起外媒困惑提問。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

台灣網壇一姐謝淑薇，目前高居女雙世界排名第一，將在明（29）日開始展開法國網球公開賽女雙賽事的衛冕之路。在美國媒體「紐約時報」專訪時提到，希望能在巴黎奧運為台灣贏下一面奧運獎牌，因為這對她來說意義非凡。並且，媒體也好奇為何謝淑薇竟只攜帶2支球拍，且還沒有固定的贊助商，而謝淑薇則表示處理和贊助商的交涉很不容易，想更專注在網球上，且過去鮮少弄壞球拍，所以不擔心這個問題

我是廣告 請繼續往下閱讀
挑戰衛冕只帶2球拍　應對贊助商不容易

謝淑薇去年和中國年輕小將王欣瑜在極短的時間內搭檔，並一路跌破眾人眼鏡，成功在法網封后。本屆改和老搭檔比利時的梅騰絲（Elise Mertens）合作，希望能展現長期搭檔的默契，在法網女雙賽事挑戰衛冕，兩人首輪將對上日本青山修子／塞爾維亞克魯尼琪（Alexandra Krunic）組合。

不過有外國媒體注意到，身為女雙球后的謝淑薇，本此出賽法網竟然只帶2支球拍，且衣服上也沒有固定的贊助商。對此，謝淑薇則透露，是因為和贊助商交涉很不容易，再加上自己想把專注力都放在場上，所以才沒有和贊助商簽約。另一方面，謝淑薇也提到在自己的印象之中，從來沒打壞球拍，也忘記上次弄斷線是什麼時候，所以不認為只帶2支球拍會有大問題

何時考慮退休？　總有一天會找到答案

謝淑薇也在專訪中提到，希望能在巴黎奧運中為台灣贏得一面獎牌，因為這對她來說是一件特別的事。過去謝淑薇曾參加2012年倫敦奧運，女單賽事在首輪遭到淘汰，而女雙則是止步8強，如今相隔12年後，將再度有機會征戰奧運殿堂。

最後，當被問到已經38歲，卻持續打球的動力為何，謝淑薇回答道：「這是一個好問題，因為我會問自己在這做什麼，我只是先試著享受，我想我總有一天會找到答案。

除了要挑戰法網女雙賽事的衛冕外，謝淑薇也將參加混雙賽事，展現「鐵人般」的體能，且這次將次聯手澳網冠軍搭檔波蘭傑林斯基(Jan Zielinski)，是否能在法網中展現相同的實力，相當令人期待。

▲台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手Jan Zielinski生涯首度合作，攜手奪得2023年的澳網混雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣網球名將謝淑薇與波蘭好手Jan Zielinski生涯首度合作，攜手奪得2023年的澳網混雙冠軍。（圖／美聯社／達志影像）

Rafael Nadal法網復出！生涯首度第一輪落敗　巴黎奧運拚最後一舞

法網／感嘆！紅土之王年代落幕　Nadal直落三遭橫掃、恐就此告別

法網／球王Djokovic低潮狀態勘憂　直言「不想打開潘朵拉的盒子」

今晚並非Nadal法網生涯最終戰？賽事總監：他還不想關閉這扇大門

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載