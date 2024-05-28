新北市「交通事故檢舉」有錢領了！最高獎勵金1萬　6/1新制一次看

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新北市府警察局交通大隊表示，為了鼓勵民眾檢舉道路交通事故肇逃案件，並且提供其他道路交通事故錄影資料，「新北市政府警察局辦理檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」。
該要點中指出，只要民眾提供有人傷亡之交通事故錄影資料，若與警察機關既有蒐集之事證無重複性，且經過認定有助於釐清肇事原因，就有機會領取新台幣1,000元至10,000元的獎勵金。
新北市交通事故「檢舉獎勵」步驟一次看
第一步：連結至本局影像上傳平台
至本局官方網站「交通事故處理專區」點選「交通事故影音上傳平臺」或下載本局IPOLICE APP於「申請服務專區」點選「交通事故影音上傳平臺」。
第二步：填輸相關資料
填輸事故車號、時間、地點及影像資料來源等資訊，提供事故影像，並協助本局製作書面紀錄，本局將由審核該影像畫面及相關資料，據以向民眾核發獎勵金。
第三步：審核結果通知
警察機關將審核上傳之事證有無重複性，而有助於釐清肇事原因者，且無不予核發之事項，就有機會領取新臺幣1仟元至1萬元不等的獎勵金。
另外，新北警呼籲民眾踴躍提供行車影像等資料檢舉，既可幫助被害人，又有獎金可拿，何樂而不為，同時呼籲汽車駕駛人，肇事應即採取救護措施及依規定處置，並通知警察機關處理，以免受罰。若肇事致人受傷或死亡而逃逸，尚須負肇事逃逸之刑事責任。