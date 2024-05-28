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台灣虎航「全線799元起」便宜機票！線上旅展填「ITSALE」享85折

▲台北國際觀光博覽會即將5月31日於世貿一館開展，迎接TEE台北國際旅展，台灣虎航線上旅展「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，購票輸入限定折扣碼「ITSALE」最高85折優惠。（圖／翻攝自台灣虎航FB）
▲台北國際觀光博覽會即將5月31日於世貿一館開展，迎接TEE台北國際旅展，台灣虎航線上旅展「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，購票輸入限定折扣碼「ITSALE」最高85折優惠。（圖／翻攝自台灣虎航FB）

記者蕭涵云/綜合報導

迎接TEE台北國際旅展，台北國際觀光博覽會即將於5月31日至6月3日在世貿一館登場。台灣虎航線上旅展祭出「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，加碼推出限定折扣碼，購票時輸入「ITSALE」票價最高享85折優惠。

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TEE台北國際旅展開展在即，各家旅遊業者強推優惠搶客。台灣虎航線上旅展祭出「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，促銷期間為2024年5月31日上午10:00起準時開賣、至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。

這次還加碼推出限定折扣碼，購票時輸入「ITSALE」，購買7～8月全航線票價享「88折優惠」；購買其他月份全航線票價享最高「85折優惠」。並針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，可享票價「最高8折」，再賺8%回饋金。

▲台灣虎航線上旅展祭出「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，5月31日上午10:00起準時開賣。（圖／台灣虎航提供）
▲台灣虎航線上旅展祭出「全航線促銷799元起」單程未稅便宜機票，5月31日上午10:00起準時開賣。（圖／台灣虎航提供）
至於TEE台北國際旅展現場，台灣虎航攤位還有抽獎活動，有機會賺得「不限航點來回機票」、「最高3000元回饋金」、「王子大飯店住宿券」活動，並首度與日本上野地區知名平價大賣場「多慶屋」合作，只要抽中台虎回饋金，就加碼再送相同數字日幣金額的「多慶屋購物折抵金」；台灣樂天信用卡也加碼於旅展期間申辦樂虎卡，且於6月30日前完成首刷不限金額，就可獲得免費日本5天WIFI分享器兌換序號。

而在線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，行程確認單還可再獲得「多慶屋87折」購物折價券；購買韓國指定航線，再拿「韓國觀光公社輕巧斜背包」，成交禮每日數量有限，送完為止。

▲易飛旅遊25週年慶插旗TTE台北國際旅展，主推暑假親子行程。（圖／易飛網提供）
▲易飛旅遊25週年慶插旗TTE台北國際旅展，主推暑假親子行程。（圖／易飛網提供）
TTE台北國際旅展也很值得關注今年暑假出國優惠，易飛旅遊適逢25週年慶，主打「暑假親子遊」，強打全場最殺韓國團體行程每人均價7900元起、日本九州指定團遊「買一送一」、暑期早鳥專案國內最划算享「兒童免費」。旅展現場還提供天天摸彩抽「日本雙人來回機票」等優惠。



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