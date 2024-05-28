直擊青鳥！立院場外喊破5000人 這位「資深藝人」也上台嗆藍白
立法院院會今（28）日續審國會改革相關法案，多個民團再度於場外發起「國會濫權，立院集結」抗議行動，下午1點30分左右，青島東路、濟南路上都湧現人潮現場喊破5000人。曾遭中國關押的人權工作者李明哲、資深藝人楊烈都到場聲援並發表演說，開嗆藍綠黑箱，呼籲大家一起挺民主。
記者莊蕙如／台北報導
楊烈先是向大家致意喊「辛苦了」，並深深一鞠躬，他表示很高興能跟大家面對面在一起，最大的目標就是大家的內心中都愛著這個國家、家園，自動自發地站出來，就是為了讓我們國家更強更勇、讓生活能一直平安、安定。
李明哲則提到，看到從上週到今天這麼多人聚集很感動，我們台灣人還是有堅持的，剛提到國民黨團總召傅崐萁，法律的問題可能很多教授都在網路講了很多，他也不用重複，但傅要搞交通三法，有些問題很少人討論到，這3個條例有4項特點，首先，限定政府要在10年以內完成，擺脫所有預算法限制，且可以BOT，還要開放境外主權基金的投資。
李明哲直言，現在全世界自由民主國家都在抵制中國的一帶一路，認為中國把很多國家搞到債務累累，到最後可能會投資道路、鐵路，就是為了港口控制權，設想一個狀況，「我們要把鐵路、公路控制權交給中國嗎？」當全世界在抵制時，傅崐萁卻要把我們帶到一帶一路火坑中，我們接受嗎？