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獨家／《灌籃高手》上Netflix！目前只登陸日本　台灣官方這樣回

▲電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》6月只在Netflix日本地區上線，台灣官方做出回應。（圖／台北双喜電影提供）
▲電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》6月只在Netflix日本地區上線，台灣官方做出回應。（圖／台北双喜電影提供）

記者楊穎軒楊慧玲／台北報導

經典日漫、動畫《灌籃高手》去年初推出電影版《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》，由於反應太過熱烈，在台灣上映長達1年多才下檔，影迷引頸企能於串流平台重溫，今（28）日Netflix官方終於宣布6月10日在Netflix播出，不過只限日本地區，對此，《NOWnews今日新聞》詢問台灣分公司，對方表示：「目前仍未收到相關通知，若有進一步消息會再另行公告。」

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Netflix Japan今天上午在官方X發文，透露《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》將於6月10日獨家在Netflix上線，且8月13日還會在限定戲院舉辦重映，不過目前Netflix台灣官方沒有跟進宣布此事，已經公布的6月片單也沒有該片，台灣觀眾想看必須再等等。

《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》2023年1月13日在台灣上映，短短17天就衝破3億元新台幣票房，截至去年8月21日為止，總票房累計4.54億元，而上映期間還傳來片頭曲、知名搖滾樂團「The Birthday」主唱CHIBA YUSUKE癌逝的消息，令影迷不捨。

▲《灌籃高手The First Slam Dunk》6月於Netflix上線，不過僅限日本地區。（圖／Netflix Japan X）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》6月於Netflix上線，不過僅限日本地區。（圖／Netflix Japan X）
▲《灌籃高手The First Slam Dunk》6月於Netflix上線，不過僅限日本地區。（圖／Netflix Japan X） 

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