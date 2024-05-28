可樂果聯手霹靂布袋戲耍台！吃零食還能抽萬元素還真木偶

台灣零食多元，深耕台灣超過50年的可樂果，受到不少台灣人愛戴，近年可樂果在口味上不斷求新求變外，甚至經常跨界聯名推出許多獨特的限定版包裝。
我是廣告 請繼續往下閱讀
除此之外，為了向霹靂布袋戲主角「素還真」致敬，可樂果特別舉辦「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」活動。活動期間，只要購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，就有機會抽到價$5萬8000的霹靂布袋戲素還真《電影正裝版》木偶，還有許多霹靂布袋戲精美周邊。
聯華食品表示，在過去沒有電腦的時代，布袋戲是許多人童年時光珍貴的回憶，隨著娛樂產業的多元發展，布袋戲也面臨著轉型的挑戰，然而，霹靂布袋戲成功地在傳統與創新間找到突破，推出可愛的Q版PILIGILI，如今「霹靂」二字無疑成為台灣布袋戲的代名詞。
聯華食品指出，可樂果一直以來不僅勇於創新，更保持著品牌核心價值的堅持，此次的合作可說是2個最具台灣特色的品牌跨界合作，一拍即合。
這次史上最台的「可樂果X霹靂布袋戲」限定包裝集結霹靂宇宙中4大人氣明星，包括素還真、一頁書、葉小釵、風采鈴，黃金陣容一改霸氣風範，變身Q版PILIGILI人物躍上可樂果包裝賣萌，霹靂風潮將再次席捲全台。為歡慶此次聯名，可樂果特別加碼「就素這味！呷素月月抽霹靂好禮」促銷活動，5月13日至10月27日活動期間只要購買可樂果及可樂果捲捲酥素食口味品項，登錄發票即可月月抽霹靂好禮。