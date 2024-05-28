章子怡疑曝婚姻狀況！暗諷前夫汪峰是「PUA高手」1句話粉絲全炸鍋
大陸女星章子怡去年10月分，宣布結束與歌手汪峰維持8年的婚姻關係，消息一出震驚各界。不過章子怡的演藝事業仍是蒸蒸日上，日前她主演的電影《醬園弄》還入選第77屆坎城影展，她與劇組團隊一同踏上坎城影展紅毯，展現十足巨星魅力。 在接受媒體採訪時，章子怡談及劇中被家暴的片段，章子怡的一番言論卻引發網友議論紛紛，懷疑章子怡「話中有話」，疑似在影射前夫汪峰是「PUA高手」。
記者施以慧／綜合報導
章子怡回憶電影《醬園弄》劇情片段，有一段和演員王傳君飾演夫妻的被暴力戲份，章子怡雖然坦言現實生活中沒有體驗過，但話鋒一轉，章子怡突然鬆口：「但有時候PUA比家暴更恐怖。」意指利用貶低對方的言論造成伴侶變得自卑，比起家庭暴力更加讓人難以接受。但疑似是發現說錯話，導演陳可辛打斷了章子怡的話，開玩笑說：「有時候女的也家暴男的！」引發眾人哄堂大笑，這時章子怡也尷尬笑回：「嗯對，有點跑題了！」
但章子怡的一番發言，讓網友議論紛紛，認為章子怡所說的：「PUA比家暴更恐怖。」是疑似在暗嘲前夫汪峰曾這樣對待他，懷疑汪峰是「PUA高手」，疑惑問道：「章子怡代入了？」、「汪某：你直接報我名唄？」但也有一派網友認為，章子怡不會被情緒勒索，而兩人真實婚姻狀況究竟如何，如人飲水冷暖自知，過多的臆測，也不會有答案。
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