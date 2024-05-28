衛武營下半年節目6/12啟售 近50檔節目接力月月有強檔
衛武營國家藝術文化中心邁向第六年，今（28）日舉辦下半年節目宣告會，8月-12月將推出近50檔節目，以國際天團與在地強檔節目，打造每個月的節慶氛圍亮點，為持續升溫的表演藝術市場吸引更多觀眾購票進場。
記者陳美嘉／高雄報導
衛武營2024下半年節目涵蓋音樂、戲劇及舞蹈，月月有強檔。其中包括深受觀眾喜愛的「衛武營小時光」系列、8月「2024衛武營爵士週」與熱門話題音樂劇《勸世三姊妹》；衛武營與斯洛維尼亞國家劇院、阿根廷哥倫布劇院跨國共製的旗艦歌劇《瑪儂・雷斯考》在9月初登場；10月國際級音樂大師提耶里．艾斯卡許（Thierry ESCAICH）及12月巴伐利亞廣播交響樂團等巨星天團親臨。11月也將舉辦每2年1屆的「臺灣舞蹈平台」，除此之外還有許多精彩傳統戲曲及臺灣國寶級作家改編之作品在2024下半年與觀眾見面。
衛武營會員第一波啟售將於6/12中午12:00起開跑，除「衛武營小時光」系列節目外，會員可享75折早鳥購票優惠，一般大眾可於6/19中午12:00起加入搶票行列，至6/26 12:00止，購票享全民早鳥8折優惠。更多節目及購票優惠資訊，可至衛武營官網查詢。