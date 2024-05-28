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端午連假將至！高公局曝國道好走5路段「國1大雅系統」中部避車流

▲國道1號大雅系統已經在5/13通車，端午連假行經台中地區，可多多利用，避開大量車流。（圖／立委楊瓊櫻提供，2024.05.06）
▲國道1號大雅系統已經在5/13通車，端午連假行經台中地區，可多多利用，避開大量車流。（圖／立委楊瓊櫻提供，2024.05.06）

記者魏妤庭／台北報導

端午連假即將到來，想開心出遊，不想因塞車影響興致，高公局建議，用路人行經國道中部路段，除了可利用國1台中系統、國3中港系統轉國4、台74線銜接國3外，也可以經由國1大雅系統銜接台74線前往國3，避開國道台中路段大量車流。

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今（2024）年端午節於6/8到6/10間有3天連續假期，屆時將出現大量車潮，因此特別在部分路段、特定時間做出高乘載管制。其中6/9到6/10，每天下午1點到6點，國道5號北向蘇澳、羅東、宜蘭、頭城等交流道入口匝道將進行高乘載管制。

6/8早上5點到12點封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺南向入口。0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口 (石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。6/9上午5點到12點封閉國1埔鹽系統、西螺及國5石碇、坪林南向入口 (石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口)。12至21時封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。6/10中午12點到晚上9點間，封閉國1埔鹽系統、虎尾、國3西濱北向入口。

針對國道易壅塞路段及建議替代道路，高公局建議，國5頭城往坪林地區可改走國9，國1及國3新竹往返台南地區可改走台61，國6台中往返南投地區可改走台63，國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，可改走台74接國4。

其中，針對台中易壅塞路段，高公局表示，國道1號大雅系統交流道在5/13已開始通車，中部路段高快速路網更加完善，可串連國道1號、台74線，使台中地區高、快速公路連結更加完整，再加上去年通車的國4豐原潭子段，南來北往的用路人，在穿越中部地區時有更多高、快速替代路線可選擇。

由於端午節將至，屆時恐出現大量出遊車潮，高公局建議，用路人可以在行前利用高速公路1968網頁，或是1968 APP，了解連續假期各項交通管制措施，並利用即時路況、即時影像功能確認國道當下路況，選擇適合時間出發。同時，可以透過APP的自訂推播、路況播報等功能，掌握國道及替代道路即時路況，彈性調整行車路線，避開國道壅塞路段。

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