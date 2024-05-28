不利影響因素遠離、已見長單 南電看下半年營運將重回成長
PCB大廠南電今（28）日上午召開股東大會，下午則是召開法說會。董事長吳嘉昭表示，第一季因美中貿易戰等地緣政治影響，加上網通產品庫存去化、市場削價競爭等影響，表現不如預期，但近期已經見到長單，預估第二季營運可望回溫，第三季與下半年重返成長。而南電今日股價表現強勁，終場大漲7.16%，收在202元。
記者陳郁柔／台北報導
南電在今日召開股東大會，董事長吳嘉昭表示，相較於之前客戶都是下短單/急單較多，最近開始有看到長單了，代表產業回到比較健康狀況，希望下半年營運重回成長軌道。而針對近期載板圈最夯的兩個題材，包括CoWoS等2.5D先進封裝與玻璃基板，南電也強調，不缺席。
南電提到，今年第一季表現不如預期，是因為三個點。第一，地緣政治、美中貿易戰等，致使中國客戶與美國客戶的載板業務需求不佳，第二，南電營收中，電腦加上網通營收占比達的七成，第一季網通業務減少。第三，削價競爭，地緣政治考量，很多高階產品美系客戶不將訂單釋出給台灣和中國廠商。
展望下半年，副總經理呂連瑞表示，上述的不利影響已漸消失，包括第二季已看到網通部分客戶已開始備料，下半年網通產品會開始出貨，另外，部分原先因為地緣政治影響出貨的產品，經過申請溝通後，下半年也有好轉。
而今日南電股價也表現強勁，尾盤點火起飛，終場上漲13.5元或7.16%，收在202元，一舉站上季線。