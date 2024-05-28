白狼現蹤青鳥行動！王世堅昔吼「Over My Dead Body」今再嗆這句
▲針對白狼座車一度現蹤抗議現場，民進黨立委王世堅表示，歡迎他表達意見，但若敢傷害民眾的話，就走著瞧。（圖／資料照片）
記者
王德蓉／綜合報導
｜ 2024-05-28 15:59:08 2024-05-28 16:02:45
立法院今（28）日第四次處理《立法院職權行使法》修正草案，只剩15條條文還待逐條討論，預計今可順利完成三讀；不過場外「青鳥行動」繼續延燒，多個公民團體今再次號召民眾上街抗議，傳出統促黨總裁「白狼」張安樂座車也一度現蹤。對此，曾在太陽花運動時期對白狼怒吼「Over My Dead Body！」的民進黨立委王世堅表示，歡迎他表達意見，但若敢傷害民眾的話，就走著瞧，「相信不只我，很多看不下去的民眾都會站出來，白狼來了就不用回去了。」
立法院院會今（28）日續審國會改革相關法案，多個民團再度於場外發起「國會濫權，立院集結」抗議行動，青島東路、濟南路上都湧現人潮，現場喊破萬人。曾遭中國關押的人權工作者李明哲、資深藝人楊烈都到場聲援並發表演說，開嗆藍綠黑箱；外傳中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂座車也一度現蹤現蹤青島東路、公園路口附近，不到10分鐘後就離去，但仍讓現場警方繃緊神經、持續加強維安。
對此，王世堅表示，白狼若要來表達他個人意見當然可以，但是不要再像10年前那樣烙人來、大軍壓境欺負民眾，用這種方式這次一定會踢到鐵板；王世堅說，白狼的行事方針是找一大堆人才會出現，如果敢傷害民眾的話，那就走著瞧，多數的民眾已有覺悟，現在是國家生死存亡之時，民眾都會站起來保護自己，白狼若還還活在舊時代，靠幫派、黑道那種暗黑力量狂妄霸凌別人，甚至要吆喝動手打人，這已經不是會吞忍的時代，是欺負不了人的。
至於是否會再對白狼喊出名言「over my dead body」？王世堅說，現在對空氣喊沒有意義，白狼來了自然有這個氣氛，但那可能就不只是喊話而已，如果白狼有行動要傷害民眾的話，「相信不只我王世堅，很多看不下去的民眾都會站出來，真的會讓白狼意外，來了就不用回去了」、「大家群情激憤的時候，希望白狼你不要來，來了你就不用回去。」