差27歲母子戀！越南26歲男娶53歲女　不甩全村人反對誕下一子

看YouTube自學煉毒！大馬男製毒致富　過奢靡生活後被逮

▲一名大馬男子看YouTube影片自學煉毒，致富後住進豪宅又買豪車。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名大馬男子看YouTube影片自學煉毒，致富後住進豪宅又買豪車。（示意圖／翻攝自Pixabay）

國際中心賴正琳／綜合報導

網際網路時代幾乎所有知識都能在網上學到，連製毒方法網上都有。一名大馬男子看YouTube影片自學煉毒，致富後住進豪宅又買豪車，不過最終仍難逃法網，警方近期將他逮捕，並查獲毒品總價值達到460萬令吉（約新台幣3153萬元），還被搜出六把手槍和100顆子彈。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《東方日報》，38歲的毒販今年初開始活躍於煉毒和販毒活動，並在檳島新港租用了一棟三層樓的豪宅作為煉毒室，警方蒐證一段時間後在24日下午5點30分攔截了一輛轎車，逮捕了車內的男子，但未在車內發現任何毒品。

警方在男子帶領下找到充當煉毒室的三層樓豪宅，查獲42塊1萬3839克的海洛因磚、一包376克的純海洛因、四盒9萬3874克的咖啡因，以及提煉毒品的化學物品和工具。警方的調查工作仍在進行中，包括追查販毒集團的其他資產，警方相信這批毒品是為了供應給當地市場，預計可供應給26萬名吸毒者。

警方表示，為了避開逮捕，毒販將毒品提煉出來後，再搬運到另一個地點存放。警方在倉庫內查獲45包4萬6191克冰毒、91塊3萬3763克海洛因磚、一包2萬4147克咖啡因及八瓶化學物，還有六把手槍和100顆子彈。此外，警方還查獲了四輛轎車和兩輛摩托車，總價值約為42萬4000令吉（約新台幣288萬元）。

這起案件最引人注意的是被捕的毒販是一名毒品提煉師，然而他沒有犯罪前科，尿檢結果對毒品呈陰性反應，他本人也坦言從未吸食過毒品，單純靠販毒致富。他觀看YouTube影片學會了煉毒技術，並聯繫熟悉的毒販，諮詢「配方」以及如何提煉毒品，然後獨自進行提煉，整個人生故事宛如馬來西亞版「絕命毒師」。

不過警方也強調馬來西亞對於毒品零容忍，警方表示將援引1952年危險毒品法令39B條文調查此案，涉案者一旦罪成，將被判死刑或無期徒刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

馬來西亞沙灘派對性感女郎太火辣　政府揚言展開徹查

馬來西亞檳城地毯家具店大火　一家三口命喪火海

狗不如人？大馬實習生遭雇主家犬咬傷　被罵挑釁狗、工作喊停

半導體業2030年營收達1兆美元　馬來西亞積極備戰、應對人才短缺

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載