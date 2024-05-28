看YouTube自學煉毒！大馬男製毒致富　過奢靡生活後被逮

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警方在男子帶領下找到充當煉毒室的三層樓豪宅，查獲42塊1萬3839克的海洛因磚、一包376克的純海洛因、四盒9萬3874克的咖啡因，以及提煉毒品的化學物品和工具。警方的調查工作仍在進行中，包括追查販毒集團的其他資產，警方相信這批毒品是為了供應給當地市場，預計可供應給26萬名吸毒者。
警方表示，為了避開逮捕，毒販將毒品提煉出來後，再搬運到另一個地點存放。警方在倉庫內查獲45包4萬6191克冰毒、91塊3萬3763克海洛因磚、一包2萬4147克咖啡因及八瓶化學物，還有六把手槍和100顆子彈。此外，警方還查獲了四輛轎車和兩輛摩托車，總價值約為42萬4000令吉（約新台幣288萬元）。
這起案件最引人注意的是被捕的毒販是一名毒品提煉師，然而他沒有犯罪前科，尿檢結果對毒品呈陰性反應，他本人也坦言從未吸食過毒品，單純靠販毒致富。他觀看YouTube影片學會了煉毒技術，並聯繫熟悉的毒販，諮詢「配方」以及如何提煉毒品，然後獨自進行提煉，整個人生故事宛如馬來西亞版「絕命毒師」。
不過警方也強調馬來西亞對於毒品零容忍，警方表示將援引1952年危險毒品法令39B條文調查此案，涉案者一旦罪成，將被判死刑或無期徒刑。
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