鋒面南移到台灣腳邊！今午後中南部仍有大雨 颱風艾維尼衝向日本
今（29）日鋒面南移到巴士海峽，中央氣象署表示，中南部、東部及東南部要留意「局部短暫陣雨或雷雨」，午後中南部山區有局部較大雨勢發生的機率，明（30）日鋒面逐漸北移，環境再轉為偏南風，各地溫暖悶熱，水氣增多，中南部地區仍有短暫陣雨或局部雷雨，其它地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，且午後發展較明顯，西半部有局部較大雨勢發生的機率。
記者張志浩／綜合報導
週五（5/31）另一鋒面接近，水氣較多、各地降雨再增，各地皆有局部短暫陣雨，其中西半部及東北部地區降雨較明顯，有局部雷雨的機會，且午後西半部有局部較大雨勢發生的機率，週末兩天（6/1、6/2）鋒面影響，各地降雨機率高，且有局部較大雨勢發生的機率，尤其西半部降雨範圍較廣、空檔較短。
此外，艾維尼颱風未來以東北的方向從琉球群島東方海面通過北上，對台灣天氣沒有直接影響，但週三基隆北海岸、東半部沿海及恆春半島、蘭嶼、綠島有長浪發生的機率。
🟡今日各地天氣概況
🟡北台灣
📍台北市：晴時多雲，降雨機率10％，氣溫攝氏24至28度
📍新北市：晴時多雲，降雨機率10％ ，氣溫攝氏24至28度
📍桃園市：晴時多雲，降雨機率10％ ，氣溫攝氏23至28度
🟡中台灣天氣
📍臺中市：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％ ，氣溫攝氏24至31度
🟡南台灣天氣
📍臺南市：陰時多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏25至 31度
📍高雄市：陰短暫陣雨或雷雨，降雨機率30％，氣溫攝氏26至31度
🟡東台灣天氣
📍花蓮縣：多雲短暫陣雨或雷雨，降雨機率40％，氣溫攝氏23至28度