不只籃球！拳擊也有五對五賽事　兩大拳擊經紀公司擂台上決勝負

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Dubois爭世界重量級冠軍挑戰權
另一場重量級賽事，法蘭克·華倫和 Queensberry 選擇了丹尼爾·杜布瓦(Daniel Dubois)(20勝2負，19次KO)，這位年輕的英國拳擊手最近挑戰了統一冠軍亞歷山大·烏希克(Oleksandr Usyk)，他將代表 Queensberry 對陣 Matchroom 的IBF第一挑戰者菲利普·赫爾戈維奇(Filip Hrgovic)(17勝0負，14次KO)，爭奪今年的IBF世界重量級冠軍挑戰權。
許多人預測這次的羽量級賽事，將成為「年度比賽」候選，甚至可能是世界冠軍統一戰，Queensberry 的尼克·博爾(Nick Ball)(19勝0負1平，11次KO)將對陣 Matchroom 的美國世界冠軍雷·福特(Ray Ford)(15勝0負1平，8次KO)，爭奪福特最近以驚人方式擊敗奧塔貝克·霍爾馬托夫(Otabek Kholmatov)贏得的WBA世界羽量級冠軍。
3月在利雅德，來自英國利物浦的博爾在與墨西哥兩個量級的世界冠軍雷伊·巴爾加斯(Rey Vargas)的比賽中不幸地未能贏得WBC世界冠軍。博爾在比賽中主導了大部分時間，並兩次擊倒了巴爾加斯，但裁判最終宣判為平局。
不敗拳手Sheeraz 19戰全勝
一場經典的中量級對決將在 Queensberry 的不敗拳手哈姆扎·希拉茲(Hamzah Sheeraz)(WBC銀腰帶和大英國協冠軍，戰績19勝0負，15次KO)與 Matchroom 的美國選手奧斯汀「彈藥」威廉斯(Austin ‘Ammo’ Williams)(16勝0負，11次KO)之間展開。威廉斯在2023年贏得了IBF北美冠軍。
這場比賽被認定為WBC世界中量級冠軍挑戰權的最終淘汰賽，希拉茲也是WBO的頭號挑戰者，因此勝者將有機會爭奪世界冠軍。年僅24歲的希拉茲目前正連續13場KO對手，這是目前英國拳擊界最長的連續KO記錄。
最後一場比賽，Queensberry 輕重量級和前世界業餘冠軍威利·哈欽森(Willy Hutchinson)(17勝1負，13次KO)，這位英國拳擊界最耀眼的新星之一及現任WBC國際冠軍，將對陣 Matchroom 的前英國冠軍及WBA世界冠軍挑戰者克雷格「蜘蛛」理查茲(Craig ‘Spider’ Richards)(18勝3負1平，11次KO)。