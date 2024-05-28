「哥吉拉」家族被拍到了！排隊等著鑽家門　曼谷人淡定：很常看到

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縮小版「哥吉拉」家族現身曼谷！澤巨蜥身世曝光
臉書粉專「泰國清邁象」近期分享一段名為「曼谷美好的一天，地方居民排隊回家」的驚人影片，只見畫面中，有幾隻像是「縮小版」哥吉拉的生物，正在排隊等待鑽入排水管，讓一旁目睹的民眾忍不住拿起手機拍下來，一邊發出驚訝的尖叫聲。
其實畫面中的生物其實是「澤巨蜥」，在泰國曼谷街頭相當常見，因此粉專也附註表示這是「曼谷日常」。許多泰國網友也表示見怪不怪。
但是這畫面卻大批台灣網友嚇傻表示，「去泰國也有看到過，真的大到很嚇人」、「根本是阿嬤養大的壁虎」、「真的好恐怖啊」、「下水道都佔據了，那忍者龜要去哪裡」。
縮小版「哥吉拉」台灣也看得到！性格溫馴、最大長到3公尺
事實上「澤巨蜥」又稱水巨蜥、圓鼻巨蜥，是地球上數量最多的巨型蜥蜴，野外種群數量超過1000萬，廣泛分佈於東南亞、南亞等地區，牠的體型在成年後通常有2公尺長，最大能到3公尺，大小僅次於俗稱「科莫多龍」的科莫多巨蜥，是地球上第二大的蜥蜴。
澤巨蜥平時主要生存在水畔，以腐肉為主食，個性偏溫馴，也不怕人類，通常不會對人進行主動攻擊，但若牠們感受到威脅時，會張開嘴發出「嘶嘶聲」警戒，不慎被咬傷恐導致傷口被細菌感染。
在台灣，目前能在桃園的Xpark看到這種「縮小版」哥吉拉，園區內明星澤巨蜥「澤澤」相當親人，看到遊客都會主動下水游泳打招呼，模樣相當可愛。