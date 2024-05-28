日本大學遺失氰化物！研究所畢業生認了竊毒 供稱「想要殺父親」
日本大阪公立大學本月中表示，工學研究科研究室中儲藏的氰化鉀與氰化鈉不翼而飛，份量各約25公克，約相當於160～250人的致死量，校方立即報警處理，並對於毒物管理不當致歉。而日本警方今（28）日宣布，已抓到竊取毒物的嫌犯，是該校今年研究所畢業的30歲男子竹林尚志，竹林尚志被捕後坦承犯案，稱自己竊毒是為了弒父。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《NHK》報導，因偷竊學校毒物被逮的竹林尚志，目前是一位上班族，今年剛從大阪大學研究所畢業，住在滋賀縣甲賀市。
警方表示，竹林尚志被逮後坦承犯行，供稱是因為「不想再聽父親在就業問題上說教」，所以偷取氰化物想要毒殺父親。不過，在竹林尚志住處並未找到失竊的氰化物，竹林尚志則表示已經「處理掉」，警方仍在持續追查與確認毒物下落。
另外，警方也確認竹林尚志的父親目前安然無恙，整起犯案的詳細過程與動機將進一步調查釐清。
為了防止類似案件再度發生，大阪大學已經擬定相關措施，包括將鑰匙管理以及藥物櫃的開關責任交給教職員工，不再像過去般讓學生可以在登記資料後自行使用。
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