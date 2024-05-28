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日本大學遺失氰化物！研究所畢業生認了竊毒　供稱「想要殺父親」

▲日本大阪公立大學工學研究科研究室中儲藏的氰化鉀與氰化鈉不翼而飛，份量各約25公克，日本警方今（28）日宣布，已抓到竊取毒物的嫌犯，是該校今年研究所畢業的30歲男子竹林尚志，竊毒是為了弒父。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本大阪公立大學工學研究科研究室中儲藏的氰化鉀與氰化鈉不翼而飛，份量各約25公克，日本警方今（28）日宣布，已抓到竊取毒物的嫌犯，是該校今年研究所畢業的30歲男子竹林尚志，竊毒是為了弒父。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

日本大阪公立大學本月中表示，工學研究科研究室中儲藏的氰化鉀與氰化鈉不翼而飛，份量各約25公克，約相當於160～250人的致死量，校方立即報警處理，並對於毒物管理不當致歉。而日本警方今（28）日宣布，已抓到竊取毒物的嫌犯，是該校今年研究所畢業的30歲男子竹林尚志，竹林尚志被捕後坦承犯案，稱自己竊毒是為了弒父。

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根據《NHK》報導，因偷竊學校毒物被逮的竹林尚志，目前是一位上班族，今年剛從大阪大學研究所畢業，住在滋賀縣甲賀市。

警方表示，竹林尚志被逮後坦承犯行，供稱是因為「不想再聽父親在就業問題上說教」，所以偷取氰化物想要毒殺父親。不過，在竹林尚志住處並未找到失竊的氰化物，竹林尚志則表示已經「處理掉」，警方仍在持續追查與確認毒物下落。

另外，警方也確認竹林尚志的父親目前安然無恙，整起犯案的詳細過程與動機將進一步調查釐清。

為了防止類似案件再度發生，大阪大學已經擬定相關措施，包括將鑰匙管理以及藥物櫃的開關責任交給教職員工，不再像過去般讓學生可以在登記資料後自行使用。

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