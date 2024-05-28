直擊／超勇敢！三學生上台反國會改革　北一女的她請假還找同學來

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目前就讀北一女高三的林同學指出，法案中「反質詢」定義不明確，把責任推到回答者上，但是質詢者問的問題正不正確？素質如何？都很難界定，例如之前時任國民黨立委蔣萬安就曾問時任行政院長蘇貞昌，「台灣會不會停電」，「像是這種問題，我就很好奇會不會被罰，怎樣回答看起來都會被罰啊。」
目前就讀師大附中高一的學生邱武則說，他大致同意林同學說法，他也認為，國會應該改變做事方法，政黨不應該「碾壓式」通過法案，不管任何政黨，都應該重視民意，另外，有關「花東三法」也會對環境造成危害，應該謹慎評估。
目前就讀輔仁大學法律系大二的蔡同學認為，他個人不反對國會改革，現在立法院制衡行政權有點薄弱，像是行政院長不用立法院同意，不過，依照現行通過的法案內容，已經逾越立法權，像是釋字585號指出「立法院不是沒有權利調查」，但是今天法案卻說，「如果有關機密，那要立法院同意，你才可以不講，這完全逾越司法權」。
蔡同學也提及，接受調查詢問的人員，要經主席同意才可以請律師，「要請律師是個人的事，連法院都沒有資格叫被告不能請律師了」。
林同學說，自己是請假，並且號召同學前來的，未來還會繼續透過自身力量，讓身邊朋友一起關心國會改革；蔡同學則認為，法案過後，可以交給國家憲法體制，像是釋憲去否決，但還是會持續關注國會改革。