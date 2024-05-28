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獨行俠喜憂參半！Lively確定缺席灰狼第4戰　長人Kleber有望回歸

▲達拉斯獨行俠新秀中鋒Dereck Lively II在西區決賽第3戰，跌倒撞到對手膝蓋退場，如今因脖子扭傷確定缺席第4戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠新秀中鋒Dereck Lively II在西區決賽第3戰，跌倒撞到對手膝蓋退場，如今因脖子扭傷確定缺席第4戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

獨行俠喜憂參半！根據NBA資深內部人士Chris Haynes今（28）日發出的消息，前1戰因遭到膝擊而退場的達拉斯獨行俠新秀中鋒Dereck Lively II，由於脖子扭傷確定將缺席明（29）日對上明尼蘇達灰狼的第4戰。但另一方面，首輪後因傷缺席的內線大將Maxi Kleber傳出有機會回歸，屆時有望補上Dereck Lively II的空缺，或甚至讓獨行俠的禁區更加穩固。Maxi Kleber也是2年前獨行俠闖入的西區決賽的關鍵角色之一，除了身材優勢外，也擁有相當不錯的外線投射能力，對於獨行俠來說，前場保持一定強度，再靠著後場雙星Luka Doncic、Kyrie Irving的發揮，挑戰在主場橫掃灰狼，依然還是有不小的可能性

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Lively缺席第4戰　內線戰力受損

西區決賽第3戰的第二節中，Lively在進行防守封蓋後，由於碰撞失去平衡，結果跌倒時頭部不慎撞到灰狼中鋒Karl-Anthony Towns的膝蓋，結果倒地不起，且雙手抱頭面露難色，隨後在隊友幫忙下站起來離場。

Lively是去年加入獨行俠隊的新秀，20歲的他身高216公分，本季穩定提供給球隊防守和籃板能力，季後賽更是展現意外成熟的表現，繳出場均8.5分7.1籃板1.1阻攻的優異數據。

根據後續《ESPN》的報導指出，Lively頸部檢查結果正常，並無腦震盪跡象，但不確定能否出賽下場比賽。而獨行俠主帥Jason Kidd則表示，若Lively無法上場，就將會由32歲的中鋒Dwight Powell頂替出賽。如今Chris Haynes的消息則近一步指出，Lively因為脖子扭傷，將不會出席第4戰的比賽

▲達拉斯獨行俠內線Maxi Kleber，傳出有望在西區決賽的第4戰回歸，期望能補上Dereck Lively II缺陣的空缺。（圖／美聯社／達志影像）
▲達拉斯獨行俠內線Maxi Kleber，傳出有望在西區決賽的第4戰回歸，期望能補上Dereck Lively II缺陣的空缺。（圖／美聯社／達志影像）
Kleber有望回歸　力抗灰狼雙塔

Lively缺陣無疑是對獨行俠戰力的一大打擊，不過《ESPN》的另一則報導指出，在首輪對上洛杉磯快艇比賽中遭遇嚴重脫臼傷勢的Maxi Kleber，近期傳出傷勢有好轉，有望在第4戰前回歸，幫助球隊完成橫掃關門

Maxi Kleber也是2年前獨行俠闖入的西區決賽的關鍵角色之一，除了身材優勢外，也擁有相當不錯的外線投射能力，對於獨行俠來說，前場保持一定強度，再靠著後場雙星Luka Doncic、Kyrie Irving的發揮，挑戰在主場橫掃灰狼，依然還是有不小的可能性


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