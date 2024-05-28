獨行俠喜憂參半！Lively確定缺席灰狼第4戰　長人Kleber有望回歸

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西區決賽第3戰的第二節中，Lively在進行防守封蓋後，由於碰撞失去平衡，結果跌倒時頭部不慎撞到灰狼中鋒Karl-Anthony Towns的膝蓋，結果倒地不起，且雙手抱頭面露難色，隨後在隊友幫忙下站起來離場。
Lively是去年加入獨行俠隊的新秀，20歲的他身高216公分，本季穩定提供給球隊防守和籃板能力，季後賽更是展現意外成熟的表現，繳出場均8.5分7.1籃板1.1阻攻的優異數據。
根據後續《ESPN》的報導指出，Lively頸部檢查結果正常，並無腦震盪跡象，但不確定能否出賽下場比賽。而獨行俠主帥Jason Kidd則表示，若Lively無法上場，就將會由32歲的中鋒Dwight Powell頂替出賽。如今Chris Haynes的消息則近一步指出，Lively因為脖子扭傷，將不會出席第4戰的比賽。
Kleber有望回歸 力抗灰狼雙塔
Lively缺陣無疑是對獨行俠戰力的一大打擊，不過《ESPN》的另一則報導指出，在首輪對上洛杉磯快艇比賽中遭遇嚴重脫臼傷勢的Maxi Kleber，近期傳出傷勢有好轉，有望在第4戰前回歸，幫助球隊完成橫掃關門。
Maxi Kleber也是2年前獨行俠闖入的西區決賽的關鍵角色之一，除了身材優勢外，也擁有相當不錯的外線投射能力，對於獨行俠來說，前場保持一定強度，再靠著後場雙星Luka Doncic、Kyrie Irving的發揮，挑戰在主場橫掃灰狼，依然還是有不小的可能性。