王義川為何有個人識別資訊？凌濤曝：台灣人被監控、民進黨心虛了

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凌濤提到，民進黨回應竟拿過去交通局對耶誕城活動的資料，但這些資料只有年齡、縣市、旅行速率、人潮分佈、大眾運輸、大致職業別，卻缺少兩個關鍵的說明，第一、為何你可以掌握人民政治支持意向？第二、為何你可以精準掌握不同次遊行有來沒來的「個人別識別化」資訊？
凌濤表示，漏了兩個關鍵問題，因為民進黨心虛了，這份回應不敢回應外界的質疑，現在「人民的一言一行正在被監控」，台灣成為警察國家了嗎？原本驚恐的電影「鷹眼」、「全民公敵」，正在台灣發生了嗎？
凌濤說，過去連警察機關，都只會對刑事案件偵查調閱手機通信紀錄，並且警方調閱通信紀錄需要法院或檢察署令狀。王義川所說的是手機持機人的社會行為分析，如果你不知道個資，要怎麼查？調閱資料，需要申請程序、調閱費用，也要透過檢察官申請。
凌濤直言，「連警方都不會調閱也無權調閱」，民進黨中央是怎麼拿到的？數發部、交通部、NCC、檢調難道不用同步調查是不是全民個資全都露？執政黨政策會執行長，有沒有動用國家機器，監控群眾？
凌濤更是痛批，綠委喊的「民主已死」，但看起來台灣民主沒死，台灣人權先死了。台灣在民進黨執政下，儼然成為警察國家、「綠色恐怖」？