仁寶週五董事會董座許勝雄將卸任 世代交替接班人許介立曝心聲
仁寶電腦上（4）月16日正式公布董事提名名單，共計提名15位董事候選人，而現任董事長許勝雄將於在5月31日股東會卸任後退出董事會，被認為是啟動接班計畫，而被外界認為接班人選的康舒科技董事長許介立，接受媒體訪問時表示，世界變化的速度越來越快，企業經營上，就需要不斷培養更多新的人才，才能有效的帶領公司持續成長。
記者林莞茜／綜合報導
仁寶將在今年股東會進行董事改選，4月中公布董事提名名單，共有10席董事、5席獨董，其中，董事包含陳瑞聰、陳威昌、柯長崎、許勝傑、許介立、許吳椿、翁宗斌、許炯奇、Anthony Peter Bonadero、彭聖華，獨董則有蔡篤恭、沈文忠、張立秋、洪水樹、黃姿婷。現任董事長許勝雄並未列入此次董事提名名單中。外界預期將由康舒科技董事長許介立接班，許勝雄則將任金仁寶集團總裁。
不過，為了秉承原創辦人經營理念及企業永續發展需求，仁寶董事會也通過推派現任董事長許勝雄為金仁寶集團總裁，主要考量許勝雄擁有超過40年豐富產業資歷及經驗，更在推動產業創新與永續發展方面有卓越表現，未來將繼續指導集團長期事業發展方向與策略，為資源整合與發展做出重要貢獻。
而被視為接班人選的許介立，今日接受《經濟日報》訪問時指出，隨著AI及5G等利多題材的接連出現，讓整個世界變化的速度越來越快，我們希望有更多的人才能夠加入，包括國際上的專業人才也不例外，歡迎更多有能力的專業人士，帶著全新的想法一同加入決策。