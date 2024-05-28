謝忻偷臭郭書瑤「惡鄰醜聞」！慘遭網友開酸：幫阿翔繳管理費
女星郭書瑤近期的「惡鄰醜聞」鬧得沸沸揚揚，事件起因為9年前她在台北市信義區買下豪宅，卻遭社區鄰居指出她不理會管委會催領包裹的通知，私人物品還占用公共空間半年，甚至欠繳1年多的社區管理費，欠額高達4萬9000多元，消息一出震驚各界，而郭書瑤火大動手撕毀催繳公告的影片也被爆出，她也因此遭到廣大網友炎上。雖然事後郭書瑤已經透過經紀人協助對外發表道歉聲明，但粉絲不願買單，跑到她的IG上洗版負評，就連藝人謝忻都在Threads上開酸，但謝忻這1舉動卻慘遭網友翻出她與男星阿翔的黑歷史回擊。
記者施以慧／綜合報導
謝忻昨（27）日在Threads上發文，「我明天就繳管理費！」在這個敏感時機點，也讓人確定謝忻就是在諷刺郭書瑤的醜聞，也引來不少網友熱烈討論，「偷臭」、「我都年繳」、「包裹也要記得拿回家放。」
同時也有粉絲認為，謝忻的言論只是在蹭熱度，讓留言區瞬間亂成一團，「無聊，無一不蹭」、「真的不需要這樣欸，還是你就是鄰居！？」但也引發謝忻不滿，怒罵回應：「什麼意思？我只是想表達我忘了繳，我今天會繳，不需要怎樣？」
另外因為過去謝忻曾與男團浩角翔起團員阿翔爆出緋聞，當時也引發軒然大波，部分網友的留言也離不開阿翔，紛紛開酸：「幫阿翔繳吧」、「翔哥會繳。」甚至還有人貼出謝忻與阿翔的接吻照，表示自己沒忘記這段曝光的緋聞，讓謝忻更加不滿，和網友打起口水戰：「你是不是有病？」讓話題越跑越偏。