端午節南北粽分出輸贏了！全聯、大潤發排行公布：冠軍連3年瘋搶

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每年端午節最熱門的話題之一，肯定會有南北部粽該選哪一個？今年分出勝負了！根據全聯內部資料統計，端午預購截至目前熱銷前五名依序為：
第一名：呷七碗北部風味粽
第二名：饗城香菇蛋黃干貝粽
第三名：呷七碗國宴極品干貝粽
第四名：饗城南部金粽
第五名：呷七碗頂級南部粽
事實上排名第一的「呷七碗北部風味粽」，已經在全聯超過3年奪得冠軍，每組6粒439元，單粒平均只要73元，以高CP值穩坐寶座。不過全聯表示，在熱銷Top5中，南部粽佔了3名，北部粽僅有2名入榜，可見南北粽人氣仍勢均力敵，可見被暱稱為3D油飯的北部粽，也是有一票死忠粉絲喜愛。
不過，大潤發的熱銷排行榜則大不同，由「饗城 南部金粽」奪得冠軍，「呷七碗 招牌北粽」緊追其後，熱銷前三名分別為：
第一名：饗城 南部金粽
第二名：呷七碗 招牌北粽
第三名：義美北部粽
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全聯端午節預購進入最後倒數，集結超過40款甜鹹粽，包括胡同、呷七碗、祥和蔬食、立家、鬍鬚張、狀元油飯等6家名店，每組398至609元，單粒平均73元至125元，名店名粽最低73元起就能品嚐，省錢吃名粽就在全聯！
全聯「隔日達」一鍵下單，即日起至5/31，於隔日達下單購買端午預購指定商品，單筆消費滿688元折50元，滿1,280元折128元，等於消費滿額再享9折起優惠。
大潤發即起至6月10日開跑名粽大賞活動，並祭出型錄冷凍粽子商品滿單筆滿499元送50元現金抵用券，以「在地名店」、「主廚推薦」、「餐廳、飯店推薦」等3大主軸推出超過70款好粽！不論是台式、湖州、港式的傳統口味，或是素食者最愛的素粽、清涼冰粽、養生粽，甚至是南北部各自擁戴的南部粽、北部粽、客家粽，通通都可以在大潤發買的到。