公開挺國會改革法案遭周永鴻質疑　盧秀燕接招：我不敢糾正你

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周永鴻指盧秀燕還說，法案都有在立法院網站公告，甚至當議員點出兩國國會制度不同時，竟指議員們沒當過立委，所以沒弄清楚。他問「這是對議員的反質詢嗎？」其實盧秀燕的說法每一項都和事實明顯不符，很多都是移花接木、牛頭不對馬嘴誤導民眾。
周永鴻並舉英國、法國、德國、日本等國家佐證，表示美國三權分立、台灣是五權分立，藍白爭的所謂立法院權力，有些原是劃歸監察院權責，「立法院職權行使法是憲政制度的一環，必須非常謹慎，這種拚裝車的說法是不合理的」。
盧秀燕認為「台灣之所以可愛，就是每個人的見解不同、都表示尊重」，她對擁有台大政研所碩士學位的周永鴻說「您是台大高材生，對你的見解我表示尊重。」周永鴻強調自己是陳述各民主國家制度的事實，「把事實當個人見解，有點污蔑我」，並表示「如果我有講錯，妳可以糾正我」，盧秀燕則回「報告議員我不敢糾正你」。
周永鴻說，這次國會擴權法案修法讓很多年輕人站出來，事實應讓民眾知道，不能一句話帶過，立法院因藍白占多數，想要通過的版本都會過，但若繼續無視年輕人民意，年輕人都會看在眼裡。
第一位建議盧秀燕選總統的國民黨市議員李中，特別跑進議場「觀戰」，並指這場質詢直接將議會升級成國會，「這格局根本是未來立委在質詢未來總統」。