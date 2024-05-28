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公開挺國會改革法案遭周永鴻質疑　盧秀燕接招：我不敢糾正你

▲盧秀燕答詢時表示，「我不敢糾正議員」。（圖／台中市政府提供，2024.05.28）
▲盧秀燕答詢時表示，「我不敢糾正議員」。（圖／台中市政府提供，2024.05.28）

記者顏幸如／台中報導

立法院「國會改革法案」引發激烈朝野衝突，台中市長盧秀燕日前在議會答詢時主動表態，指藍白提的法案「和美國一樣」、「比美國客氣」，引起綠營市議員周永鴻不滿，批評盧秀燕移花接木，以混淆言論會誤導社會大眾，盧秀燕則對政研所畢業的他說「你是台大高材生，我表示尊重」、「我不敢糾正議員」；國民黨市議員李中在旁喊精采，指這場是「未來立委在質詢未來總統」。

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周永鴻今（28）日表示，盧秀燕過去面對中央政策的議題時，常以「無關市政」為由不回答，日前對國會濫權法案正面表達支持，卻是以胡說八道的方式誤導民眾，指藍白提出的改革版本和美國一模一樣、罰則比美國客氣多了。

周永鴻指盧秀燕還說，法案都有在立法院網站公告，甚至當議員點出兩國國會制度不同時，竟指議員們沒當過立委，所以沒弄清楚。他問「這是對議員的反質詢嗎？」其實盧秀燕的說法每一項都和事實明顯不符，很多都是移花接木、牛頭不對馬嘴誤導民眾。

▲周永鴻指盧秀燕挺「國會改革法案」的說法有4大謬誤。（圖／周永鴻提供，2024.05.28）
▲周永鴻指盧秀燕挺「國會改革法案」的說法有4大謬誤。（圖／周永鴻提供，2024.05.28）
周永鴻並舉英國、法國、德國、日本等國家佐證，表示美國三權分立、台灣是五權分立，藍白爭的所謂立法院權力，有些原是劃歸監察院權責，「立法院職權行使法是憲政制度的一環，必須非常謹慎，這種拚裝車的說法是不合理的」。

盧秀燕認為「台灣之所以可愛，就是每個人的見解不同、都表示尊重」，她對擁有台大政研所碩士學位的周永鴻說「您是台大高材生，對你的見解我表示尊重。」周永鴻強調自己是陳述各民主國家制度的事實，「把事實當個人見解，有點污蔑我」，並表示「如果我有講錯，妳可以糾正我」，盧秀燕則回「報告議員我不敢糾正你」。

周永鴻說，這次國會擴權法案修法讓很多年輕人站出來，事實應讓民眾知道，不能一句話帶過，立法院因藍白占多數，想要通過的版本都會過，但若繼續無視年輕人民意，年輕人都會看在眼裡。

第一位建議盧秀燕選總統的國民黨市議員李中，特別跑進議場「觀戰」，並指這場質詢直接將議會升級成國會，「這格局根本是未來立委在質詢未來總統」。

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