國會改革法案三讀圖過！民團怒喊「韓國瑜下台」　拋釋憲6訴求

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賴中強下午登台時表示，三讀通過後，這是傅崐萁集團對台灣民主體制的攻擊、發動突襲，本來是17日一天之內完成這部，但連續擋了四個院會，可能有人會說，擋了四次最後還是通過，但還是要告訴各位，各位努力沒有白費。
賴中強提到，中國用傅崐萁集團，操作國民黨、地方派系，用國民黨操作民眾黨團總召黃國昌，黃國昌再來操作民眾黨，中國一連串對藍白控制，要侵奪台灣民主。他指出，傅崐萁集團沒辦法稱心如意當中國代理人，因為各位努力，呼籲大家要繼續捍衛民主、拒絕中國干政。
賴中強說，傅崐萁集團操作鏈已經鬆動，看到雲林張家立委、國民黨副書記長開始呼籲準總統賴清德是否可以跟國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲坐下來談，召集國是會議，「國民黨要跳車了，要離開傅崐萁集團」。
賴中強街續宣布後續有六行動，以回應國會濫權法案，第一，要求行政院依定要提出覆議，把案子回立院、重新議決，他們將推派代表請求行政院長卓榮泰提出覆議；再來，要求行政院、民進黨團申請釋憲；第三點，經民聯會繼續捍衛台灣民主，台灣公民力量會持續下去，但也要告訴韓國瑜不能再胡搞，「各位的力量，要讓傅崐萁集團踢到鐵板！」「我們要和韓國瑜討論，要求遵守程序正義，不能胡搞瞎搞！」
賴中強接續說，第四點，要開啟草根民主對話，呼籲各地公民團體、自主公民，到國民黨立委選區做社區座談，向選民說明該法案如何傷害人民權利；此外，這次運動中，創造出新的方式，用身分證輪流排班、輪流請假，捍衛民主，未來將讓公民行動組織化，會先成立新北市工作隊，並呼籲全台組織起來、積極行動，揭露國會濫權法案的真相。
最後民眾也接力把「重啟社會對話」、「公民捍衛民主」大球試圖推入立法院內，象徵人民的聲音傳進立院，不過因柵欄太高未能如願。
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