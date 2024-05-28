台積電美日廠大不同！前台積電研發處長：儒家文化適合半導體製造

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楊光磊指出，製造晶片困難之處在於複雜的流程與步驟，每一步皆必須高度精確，「這些事情不適合出現太多爭論」，需要一群高度精密和訓練有素的工程師，且能夠嚴格遵守規矩和標準作業程序，才能做出好的晶片。
楊光磊認為，東亞的「儒家文化」非常適合晶片製造，包括台灣、韓國、日本都有這種適合發展半導體製造的工作文化，願意遵守命令、願意配合加班。相較之下，西方的工作文化鼓勵創意創新和獨立思考，美國若想要重建半導體產業的優勢，需要重新塑造自身工作文化，或是接受有專業技術的海外移民。
報導指出，「儒家文化」特徵在於尊重資深前輩、重視傳統、注重社會和諧與集體主義。而除了工作文化外，美國科技勞工對於半導體產業興趣缺缺，也是因為美國還有其他高新科技工作能夠選擇。
楊光磊表示，中國也面臨類似問題，許多頂尖大學畢業生不願加入半導體產業，寧願選擇金融業或網路產業，且中國年輕人流動率高，往往還沒接受紮實訓練就轉職，導致根基不穩。
近期許多外媒都在討論工作文化差異導致員工適應程度不同的現象，東京大學教授竹內健日前曾透露，包括他實驗室的學生在內，有許多東京大學優秀的學生都去了台積電，認為「凡是對自己有自信的優秀學生，都會想要從事最先進的技術」。與此同時，美國顧問公司麥肯錫（McKinsey）的報告則指出，美國超過一半的半導體和電子業員工有意在3～6個月內離職，兩地人才面對半導體產業的態度確實形成鮮明對比。