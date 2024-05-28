艾維尼颱風襲菲奪7命後東北行 日本今先被「線狀雨帶」擾航班
中度颱風艾維尼週末在菲律賓上空生成並發展後，造成7人死亡，同時為首都馬尼拉帶來強風豪雨，導致海港關閉以及電力設備中斷，當地救援工作仍在進行中，艾維尼颱風持續往東北方向移動，朝日本東方近海靠近，日本今先面臨鋒面與低氣壓所帶來的豪大雨，加上艾維尼颱風自南方提供源源不絕的暖濕水氣，形成綿長的「線狀雨帶」，造成機場起降困難，多架航班延誤。
國際中心顏得智／綜合報導
根據路透報導，艾維尼颱風所帶來的強風豪雨，周末襲擊馬尼拉以南省分，機場、港口紛紛關閉，並導致電力供應中斷，一共造成7人喪生，有多達2萬7000人受到颱風侵襲帶來災損至今。
艾維尼颱風目前朝向東北方移動，往日本東方近海靠近，日本今日先受到鋒面與低氣壓所構成的大片雨帶影響，加上艾維尼颱風由南方串聯帶來暖濕水氣形成超長雨帶，自九州到關東地區都陷入大雨，其中，鹿兒島縣日置市在上午7時40分之前的12小時內，降雨量達到176毫米。日本當局也針對德島縣、香川縣以及和歌山縣等3個縣發布避難指示。
根據《日本新聞網》報導，JR西日本與JR九州有多個線路因大雨停駛，JR東海預計傍晚至晚間也將停駛部分車輛；飛機航班起降也受到影響，羽田機場、成田機場、中部機場、關西機場以及大阪伊丹機場共計有357個航班取消或延誤；光是全日空就有至少2600名旅客受到影響。