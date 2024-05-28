李沐情牽吳慷仁譜亡命虐戀！金馬影帝《塑膠花》化身更生人

我是廣告 請繼續往下閱讀
《塑膠花》是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中詮釋沉默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。
談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助：「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」
不過李沐也打趣形容，吳慷仁不演戲時很像阿伯：「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯！」
《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓監製，新銳導演鄭雅之執導，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演。故事講述：富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們，開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110