37歲男星遭槍擊慘死！被搶匪偷車當街射殺　粉絲湧IG不捨哀悼

李沐情牽吳慷仁譜亡命虐戀！金馬影帝《塑膠花》化身更生人

▲吳慷仁（左）在《塑膠花》劇中化身更生人，與金鐘女星李沐譜出一段亡命虐戀。（圖／抓馬文化）
▲吳慷仁（左）在《塑膠花》劇中化身更生人，與金鐘女星李沐譜出一段亡命虐戀。（圖／抓馬文化）

記者黃雅琪／綜合報導

由41歲金馬影帝吳慷仁，27歲金鐘女星李沐主演的末路愛情影集《塑膠花》，近日發布正式預告和海報，吳慷仁、李沐在劇中相愛相殺，共譜亡命虐戀，兩人首度合作充滿火花。導演鄭雅之表示：「慷仁和李沐不僅在演戲，他們真正成為了角色，展現出真實深刻的情感！每一個眼神和動作都充滿了情感的張力和故事的厚度！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
《塑膠花》首支預告中，只見吳慷仁開場落寞低語：「我這個人沒有希望、也沒有退路。」下一秒卻強行將李沐綁上車，甚至凶狠賞她巴掌。葉全真飾演心碎母親，哭喊：「把我的女兒還給我！」不過看似被綁架、善良純潔的女兒，似乎有著不為人知的暗黑面。

▲《塑膠花》劇中吳慷仁（左）與李沐，一起演繹邊緣人的處境。（圖／抓馬文化）
▲《塑膠花》劇中吳慷仁（左）與李沐，一起演繹邊緣人的處境。（圖／抓馬文化）
《塑膠花》是吳慷仁獲得金馬影帝後首部影集作品，劇中詮釋沉默寡言的更生人「金勤」，金色短髮造型，搭配外冷內熱的性格，散發致命吸引力；李沐飾演的富家女「娜娜」白天是儀隊高中生，晚上化身ASMR直播主，祭出從影以來最叛逆演出，雙重面貌讓人又愛又恨。

談起首度合作，吳慷仁誇李沐很聰明，很快就能熟悉彼此節奏，不用花太多時間磨合；李沐則大讚吳慷仁既熱心又專業，經常給予拍攝上協助：「劇中很多車戲，多人擠在狹小空間，他會教我走位或借位還有打鬥戲，告訴我如何達到效果又能保護自己。」

不過李沐也打趣形容，吳慷仁不演戲時很像阿伯：「我們有很多場景在廟旁或大樹下，很多地方阿伯出沒，有時他混在裡面，會很自然忘記他的存在，所以對我來說他是一個很專業的阿伯！」

《塑膠花》由抓馬文化製作，謝國豪、周銓監製，新銳導演鄭雅之執導，吳慷仁、李沐、高捷、陽靚、林鶴軒主演。故事講述：富家女嚴娜娜無意間和剛出獄的金勤相遇，不顧一切愛上對方，並走上叛逃之旅，隨著夥伴加入，一群渴望自由的邊緣人們，開啟一場探索及扣問愛情的瘋狂冒險旅程。

▲葉全真在《塑膠花》劇中飾演，對女兒要求甚嚴的母親。（圖／抓馬文化）
▲葉全真在《塑膠花》劇中飾演，對女兒要求甚嚴的母親。（圖／抓馬文化）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

Netflix 6月片單！李帝勳《模範計程車》復仇、吳慷仁封帝片登場

獨家／吳慷仁當海王激戰整夜！新片正面露出「驚人17公分」看光光

吳慷仁脫進坎城！爆私下較勁《破浪》2女星　孤寂4男女激戰整夜　

吳慷仁2部強片「被取消」！北京電影節提2理由喊卡　陸影迷炸鍋了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載