擋不住國會改革法案三讀！壽星立委：對台灣人民感到抱歉
立法院院會今（28）日續審國會改革法案，藍白以人數優勢碾壓強行通過，引發民眾再度走上街頭抗議，今日生日的民進黨團幹事長吳思瑤發言時表示，她希望院長韓國瑜送上的祝福，不是「生日快樂」而是「退回重審」，法案三讀自己感受不到雀躍與光榮，更對台灣人民感到抱歉，籲藍白想報復民進黨也不要報復人民、不要報復熱愛的國家，更向場外群眾喊話不要放棄「蓄積能量，繼續努力！」
記者陳威叡／台北報導
吳思瑤發言時表示，今天是自己生日，她希望韓國瑜送給她的祝福，不是「生日快樂」而是「退回重審」，擔任立委9年多來，這次法案三讀感受不到雀躍與光榮，更是對台灣人民感到抱歉，認為立法出發點應該是良善的。
吳思瑤表示，大家背後都有民意，應該是要為人民好、為國家好，但國會擴權法案的初衷是出於報復、仇恨的修法，籲藍白想報復民進黨也不要報復人民、不要報復熱愛的國家，而韓國瑜擔任院長不過3個月時間，卻創下30多年來未有的惡例，國會失靈失序、黑箱條文，而公開透明又在哪裡，程序不正義，民主審查失靈，議事不中立，表決不公平。
最後吳思瑤痛批，這不是國會改革而是「國會文革」，更向場外群眾喊話不要放棄「蓄積能量，繼續努力！」