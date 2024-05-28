Joeman認犯錯報應到身上！談Toyz坐牢「我們都在面對」：人能改過
《靈能的挑戰》為台灣第一檔靈能界競賽節目，由網紅Joeman、星座專家白瑜老師、阿拉斯帶領靈能師解密眾生困惑，請到30位通靈、易經、塔羅老師進行一場大型選秀，最終將選出本季冠軍。提及實況主Toyz已經入獄，Joeman也表示：「他（Toyz）也正在面對，我也正在面對，我相信人是可以改過的。」更直言過去犯的錯已經報應在自己身上。
記者吳昕蓓／綜合報導
初次製作另類探險節目的Joeman直言，自己非常期待，因為這類型在台灣沒有人做過，「國外有類似的，但是台灣又會結合東方亞洲的元素在裡面」，而星座專家白瑜老師也說：「這個節目是跨時代的創作，它把靈這件事放的很科學，也比較開放看待玄學的部分」。
當被問到在現場眾多靈能師中有沒有熟人時，Joeman笑說，「當然有，因為先前在自己頻道有做過類似的單元，找了許多算命老師相互PK」，只不過令他印象深刻的是，其中一位老師當時請他務必賣掉手上的台積電，讓他激動表示，「我死不賣，現在已經有800多了！但是我個人還是希望他其他事情算的準，因為他說我有『百億身價』！」
Joeman也透露，其實以前自己是不迷信的，直到年紀漸長才開始相信玄學，「我覺得我生活中，就是會有很多好事和壞事發生，但是在經歷越來越多人事物後，就覺得真的有命運，有很好的事情發生在我身上，也有很衰的事情發生在我身上…」話才說到這，他立刻就被白瑜吐槽：「那不是衰，是你做的不正確！」瞬間讓Joeman語塞，露出尷尬表情，笑翻全場。
Joeman不忘自嘲，「很多我以前覺得不怎麼樣的事情，馬上就會報在我身上，我就不多說啦！大家都知道啦，自己去搜尋」，而當被問到實況主Toyz因販毒遭判4年2月定讞時，Joeman坦言：「尊重司法、面對司法，但就是只能面對它，但我覺得他（Toyz）也正在面對，我也正在面對，我相信人是可以改過的。」