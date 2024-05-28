陸星毛曉彤遭片方拖欠5000多萬片酬討不回來！片名曝光粉絲傻了
大陸女星毛曉彤近年來在影劇界大放異彩，出演多部熱門陸劇，包含《三十而已》、《微微一笑很傾城》、《錦繡未央》等夯劇，今年還加入古裝劇《慶餘年2》劇組，飾演「北齊大公主」，演藝事業可說是蒸蒸日上。日前還遭到男星劉金曝光她的驚人片酬，劉金表示，毛曉彤2017年曾出演《畫江湖之不良人》，沒想到該劇組竟拖欠她5000多萬新台幣酬勞未給，讓粉絲都相當訝異。
記者施以慧／綜合報導
劉金日前在微博上發布一段影片，內容談及到在現今的演藝圈中，「欠薪」是常有的事，他也爆料自己過去還被劇組拖欠人民幣1萬6000元的片酬，大約是新台幣7萬元左右，至今都還沒要回來，他也呼籲大家還是要依照合約辦事，「朋友們一定要有契約精神，嚴格遵循協議，遵循合同（合約）啊！」更讓人震驚的是，劉金還加碼爆料，表示毛曉彤被欠了更多！
劉金透露毛曉彤曾為此與片方打過官司，雖然最後毛曉彤勝訴，不過因為片方公司名下沒有可以強制執行的財產，導致就算打贏官司，片方依舊拖欠毛曉彤約1250萬人民幣的報酬，大約是新台幣5622萬元，同樣是至今都沒討回來。
沒想到影片才剛發布，「毛曉彤被欠薪1250萬」這關鍵字就秒登熱搜，許多網友也分析，毛曉彤7年前還尚未有知名度，在當時卻已經拿得到千萬片酬了，讓粉絲也相當訝異，「難以想像那些一線明星片酬有多高」，紛紛感嘆「1千多萬1部劇，真的普通人一輩子賺不到的錢」、「當演員真好賺」、「難怪歌手都去拍戲了，做演員真輕鬆。」