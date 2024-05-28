北韓深夜發射軍事衛星失敗！韓軍方釋出「空中爆炸」影像
北韓27日晚間發射軍事偵察衛星，日本政府也在當晚通過全國警報系統「J-ALERT」向沖繩縣南部發送緊急警報，不過根據韓媒報導，搭載衛星的新型火箭在飛行途中爆炸，未能成功發射，韓國合同參謀本部也在今（28）提供影片證實空中發生爆炸的影像。
國際中心楊智傑／綜合報導
北韓國家航空宇宙技術總局在當地時間27日晚上10時44分，於平安北道鐵山郡的西海衛星發射場，利用新型運載火箭發射偵察衛星「萬里鏡-1」，北韓國家航空宇宙技術總局副總局長指出，這次發射失敗是由於新型衛星載運火箭在飛行途中爆炸，「初步判斷與新開發的液態氧＋石油引擎的動作可靠性有關」，現場指揮部將再釐清其他可能導致事故的原因。
韓國合同參謀本部亦於27日晚間探測到該衛星化成碎片墜海，並提供影片證實火箭在空中爆炸的瞬間，軍方則在海上發現多枚火箭的殘骸。
日本政府則透過全國警報系統「J-ALERT」向沖繩縣南部發送緊急警報，警告北韓可能發射類似彈道飛彈的物體，並呼籲人們尋找掩護。日本官房長官林芳正在28日凌晨召開記者會，表示北韓發射的物體消失在黃海上空，推測並未進入太空。目前，日美韓相關部門正在加緊分析該飛行物的詳細數據及資訊。
這次北韓軍事偵察衛星發射失敗，再次引起國際社會對北韓核武與導彈技術發展的關注和譴責。北韓表示將對這次發射失敗進行深入調查，確保未來的發射能夠成功，韓國與日本則要求北韓立即停止違反國際法的行為，並呼籲國際社會採取更嚴厲的制裁措施，以防止北韓進一步的挑釁行為。