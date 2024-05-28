安貝斯釀酒故事館 2款酒囊括舊金山世界烈酒競賽雙金

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安貝斯釀酒故事館執行長洪麗霜表示，台中市府致力協助農產轉型，特別結合產業、文化及觀光設立故事館，成功提升台中「大安區」能見度，是產業轉型的標竿典範，更帶領酒類同業參與國際大獎選拔及海內外展覽，為開拓國際市場不遺餘力。
洪執行長表示，釀酒故事館命名為安貝斯，主要期許在地特色與國際兼具，參賽除了追求品質肯定，更要推動農業轉型邁向國際，舊金山世界烈酒競賽以其邀請世界級裁判盲飲評鑑，過程嚴格且公平而聞名，與IWSC（國際葡萄酒暨烈酒競賽）、ISC（國際烈酒競賽，International Spirits Challenge）及WWA（世界威士忌大獎，World Whiskies Awards）並列全球四大烈酒競賽。
洪執行長說，此次兩款獲獎產品，是以傳統固態發酵與固態蒸餾技術釀造，香氣層次豐富細膩，自然溫潤甜感在舌尖化開，是脫穎而出的關鍵。酒標設計則以人文為主軸，如雙金獎的「大安虎尾寮厝」，即以在地平埔族-道卡斯族「虎尾寮厝」住宅特色為構想，安貝斯特別製作「虎尾寮厝」限量酒，彰顯延續至今的平埔族文化。
經發局補充，台中產業故事館現有場館約32家，橫跨糕餅、釀酒、樂器、運動、古蹟、食品加工及休閒育樂多面向，業者均對推動結合產業、文化、教育及觀光等不遺餘力，歡迎民眾遊台中體驗在地！更多故事館訊息請參考台中市產業故事館發展協會網頁(https://www.tish.org.tw/)。
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