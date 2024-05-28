防流入市面危害食安！海巡署高雄查緝隊緝獲大量非法動物用藥
海巡署偵防分署高雄查緝隊今(28)日，宣佈偵破緝獲約6噸抗生素等抗菌劑原料藥及非法動物用藥，估計市值約新台幣300萬元，並查獲3名犯嫌，偵訊後，依動物用藥品管理法移送屏東地方檢察署偵辦，以防止流入市面危害民眾食安健康。
記者黃守作／高雄報導
海巡署偵防分署高雄查緝隊隊長許宏銘表示，偵防分署高雄查緝隊於年初接獲情資，發現涉案業者涉嫌以虛報走私夾藏非法動物用藥，即報請屏東地檢署檢察官指揮偵辦，並與主管機關農業部動植物防疫檢疫署、屏東縣動物防疫所協同偵辦，經數月佈線，鎖定業者之違法輸入及販賣網絡。
於日前，見事機成熟，兵分多路對涉案業者住家、營業處、倉庫等7處發動同步搜索，並會同關務署高雄關攔查相關進口貨物，順利查獲大量抗生素等抗菌劑原料藥及非法動物用藥共重約6噸，以及相關製藥器具、帳冊等證物，即時阻絕該等偽禁藥流入市面。
許宏銘指出，消費者若食用過量藥物殘留之家禽、畜肉品，容易產生過敏及免疫力降低之風險，為確保人體健康、保障消費者食的安全，動物用藥品需經執業獸醫師開具處方箋始能買賣及使用，違法製造、輸入、販賣動物用偽藥或禁藥，最高可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣450萬元以下罰金，涉及刑責且裁罰不輕，籲請業者切勿貪圖私利而觸法受罰。