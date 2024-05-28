民意瘋狗浪已起！指這3人遺臭萬年 柯建銘拜託國人遇藍白問一事
立法院院會今（28）日續審國會改革法案，藍白以人數優勢碾壓，先是強行通過《立法院職權行使法》，對此民進黨團總召柯建銘轟韓國瑜、傅崐萁與黃國昌遺臭萬年，沒收民主讓國會香港化、人大會，而共犯結構就是藍白立委、朱立倫與柯文哲，質疑賣台有這麼急嗎？究竟背後是誰在指示，後續會用國安五法、《兩岸人民關係條例》來麻痺台灣人，他向所有國人喊話，拜託遇到藍白立委就問「出賣國家有何資格擔任民代，對得起台灣人跟這塊土地嗎？」藍白可以沒收民主，但民心民意無法沒收，如今民意瘋狗浪已起。
記者陳威叡／台北報導
立法院院會藍白聯手率先三讀通過《立法院職權行使法》，柯建銘事後受訪時指控韓國瑜、傅崐萁與黃國昌將遺臭萬年，沒收國會與民主讓國會香港化、人大化，而共犯結構就是立院內的藍白立委，還有朱立倫與柯文哲。
柯建銘說，這群賣台集團出賣國家利益，質疑賣台有這麼急嗎？背後究竟是誰指示、誰交代？20年來沒辦法完成的國會調查權，需要如此快通過來顛覆國家，毛澤東曾言「不打沒有內應的仗」，歷史不會忘記這一刻，這是國會之恥。
柯建銘說，未來藍白漿加碼，包括國安五法、《兩岸人民關係條例》來麻痺台灣人，質疑賣台有這麼急嗎？拜託所有台灣人，拜託遇到藍白立委就問「出賣國家有何資格擔任民代，對得起台灣人跟這塊土地嗎？」藍白可以沒收民主，但民心民意無法沒收，如今民意瘋狗浪已起。