被判兩年！31歲美女議員被控冒犯君主罪 前進黨受泰國年輕人支持
年僅31歲的美女議員鍾緹查 （Chonthicha Jangrew）因三年前的一場演講內容提及王室，遭到泰國地方法院於27日以冒犯君主罪判處鍾緹查2年徒刑，鍾緹查表示將會持續上訴。
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合泰國媒體報導，鍾緹查在泰國社運圈活躍10多年，2020年泰國學運爆發時她是其中一名活躍的領袖人物，部分學運人士前所未有地喊出要改革王室，以及修改俗稱冒犯君主罪的刑法112條，而她於2023年5月的國會眾議院大選代表前進黨（Move Forward）選上眾議員。
由於曾說出要改革王室，觸犯了泰國嚴厲的冒犯君主罪。泰國刑法第112條俗稱冒犯君主罪，該法條禁止任何人誹謗、侮辱或威脅國王、王后、王儲或攝政王，每項控罪分開量刑，各自最長可被判囚15年，且刑期可累計，是全球最嚴格的冒犯君主罪之一。
而美女議員並非唯一觸犯此罪被判刑的人，泰國1名30歲男子蒙戈（Mongkol Thirakot）因在網路上多次發布涉嫌侮辱泰國國王的貼文，被控冒犯君主罪名成立，前前後後被判的刑期長達50年。2020年泰國爆發學生反政府運動後，至今已有超過250人，因涉嫌違反冒犯君主法而遭起訴。