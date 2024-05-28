台中響應「528青鳥行動」 火車站前揮拳、市府廣場平和表心聲
中部學生響應「528全台青鳥行動」，今天傍晚在台中市政府廣場前集結，眾人拿著手牌向路過人車喊「沒有討論不是民主」。發起活動的台中一中學生，準備可以填空的手牌紙，讓參與者寫下自己的心聲。台中火車站前則發生打人事件，一名年輕男子疑不滿青鳥行動的中年男子發放傳單，竟向對方揮拳，警方將依違反《社會秩序維護法》將動手者函送裁處。
記者顏幸如／台中報導
台中一中學生自治串連黨召集中部學生，參與國會改革相關議題活動，今（28）日傍晚在台中市政府廣場前集結，不少大人自動參加，有家長把放學後的小學生帶來，讓他們一起參與民主活動。住太平區的王先生夫婦則是帶著毛小孩，掛上「狗狗不會背叛你，但黃國昌會」的標語牌四處蹓躂。
不到5點半，現場已經湧進200多人，民眾拿著「台灣民主已死」「反黑箱要民主」「沒有人是局外人」等標語牌，朝台灣大道上的人車喊口號。發起活動的台中一中學生表示，強行通過法案的行為已經違反民主憲政的價值，他們準備了空白的標語牌，讓他們在「我藐視」之下填入民主的心聲。
市府廣場過程平和，台鐵台中站前廣場則出現火氣，下午3時10分左右，政治傾向偏藍的21歲陸姓男子因拒絕拿文宣，喃喃自語時與現場人員衝突，其中48歲陳姓男子遭陸姓男子揮拳，左側頭部紅腫。員警立即上前隔開，並將當事人帶離現場，活動未擴大衝突。警方透露，陳男表達暫不提告，全案將依違反《社會秩序維護法》將陸男函送裁處。