入境中國怕遭查手機？中國國安部批「說法荒謬」　拋3查驗原則

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一、查驗前提明確：必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗。
二、查驗對象明確：必須是與反間諜工作有關的個人和組織，例如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。
三、查驗流程明確：必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，必須出示執法證件，查驗過程中應有被查驗人或見證人在場。發現危害國家安全的隱患，應責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押。
中國國安部也強調，即將生效的這兩項規定是中國深化國家安全法治建設的重要體現，旨在有效防範、制止和懲治間諜違法犯罪活動。
此外，聲明還點名「一些境外反華敵對勢力」藉機造謠抹黑，稱「所有人入境中國都會被查手機」的說法實屬荒謬至極。中國國安部表示，中國是一個法治國家，嚴格保護公民的通信自由和通信秘密。間諜行為是嚴重危害國家安全的活動，各國都通過立法予以嚴厲打擊。兩項新規定在執法程序上有嚴格限制，確保執法過程合規合法。
新規定的發布引起了國際社會的廣泛關注。有外媒報導，旅客在深圳返回香港時遭到海關人員攔截檢查手機，南京及杭州的機場也出現類似情形。針對這些報導，中國國安部強調，新規定並非針對所有入境者，而是針對與國家安全相關的具體對象。