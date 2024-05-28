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入境中國怕遭查手機？中國國安部批「說法荒謬」　拋3查驗原則

▲圖為上海浦東機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為上海浦東機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國國家安全部（中國國安部）近期公布的《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》將於2024年7月1日正式生效，外界擔憂這些新規上路後將賦予國安機構對於入境中國旅客的手機、筆電等電子設備進行查驗的權利與合法性，加深外界對入境中國的安全疑慮。

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中國制定的《國家安全機關行政執法程序規定》和《國家安全機關辦理刑事案件程序規定》，明文賦予執法人員檢查旅客隨身物品及電子設備的權利，包括手機和筆電。面對新規引發的爭議，中國國安部今（28）發表聲明指出，強調入境查驗手機會在「三個明確」的原則下進行：

一、查驗前提明確：必須是依法執行反間諜工作任務。在與反間諜工作無關的情況下，國家安全機關工作人員不能私自隨意查驗。

二、查驗對象明確：必須是與反間諜工作有關的個人和組織，例如對軍事禁區、涉密單位等進行偷拍的間諜行為嫌疑人員。查驗對象不能是無關人員，更不會是「普通入境人員」。

三、查驗流程明確：必須經設區的市級以上國家安全機關負責人批准，必須出示執法證件，查驗過程中應有被查驗人或見證人在場。發現危害國家安全的隱患，應責令整改，整改不能消除危害或者拒不整改的可依法查封扣押。

中國國安部也強調，即將生效的這兩項規定是中國深化國家安全法治建設的重要體現，旨在有效防範、制止和懲治間諜違法犯罪活動。

此外，聲明還點名「一些境外反華敵對勢力」藉機造謠抹黑，稱「所有人入境中國都會被查手機」的說法實屬荒謬至極。中國國安部表示，中國是一個法治國家，嚴格保護公民的通信自由和通信秘密。間諜行為是嚴重危害國家安全的活動，各國都通過立法予以嚴厲打擊。兩項新規定在執法程序上有嚴格限制，確保執法過程合規合法。

新規定的發布引起了國際社會的廣泛關注。有外媒報導，旅客在深圳返回香港時遭到海關人員攔截檢查手機，南京及杭州的機場也出現類似情形。針對這些報導，中國國安部強調，新規定並非針對所有入境者，而是針對與國家安全相關的具體對象。

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