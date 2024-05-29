全家巧克力霜淇淋回歸了！IKEA榴槤霜淇淋20元 7-11第2支10元吃
巧克力控注意！全家霜淇淋本月口味進入尾聲，部分全家門市回歸超人氣舊口味霜淇淋「比利時巧克力霜淇淋」，喜歡濃郁巧克力霜淇淋的民眾，可得搶在6月新口味開賣前品嚐一波！此外，最高CP值的IKEA霜淇淋，將在今年夏天回歸2022年曾推出的「榴槤霜淇淋」，預計每支販售20元；7-11霜淇淋5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家超人氣的「比利時巧克力霜淇淋」回歸開賣，根據網友回報，在6月5日新口味霜淇淋上檔前，不少店家限定回歸巧克力口味霜淇淋，全家比利時巧克力霜淇淋連5年獲得國際食品奧斯卡獎的「Monde Selection」金獎，苦甜香濃的口感受到消費者喜愛。
而IKEA曾在2022年推出的「榴槤風味霜淇淋」也傳出即將回歸，估每支販售20元，特殊的口味讓不少愛好者敲碗回歸！官方也向《NOWnews》證實，榴槤口味霜淇淋會在今年夏天開賣，不過並不會在6月登場，也要嚐鮮的民眾可得再等等。
7-11則是推出「海鹽蜂蜜牛奶」霜淇淋，首次與台灣知名品牌「蜜蜂故事館」聯名合作，選用泰國清邁龍眼蜜，無添加蜂蜜香料，甜中帶海鹽鹹的口感，絕對不能錯過，原價49元一支。即起至6月11日每週五六日，憑icash2.0、icashpay支付，口味任選第2支半價優惠；5月31日至6月2日為世界牛奶日，可享任選第2支10元。