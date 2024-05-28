沒在怕？又有富豪砸錢要去看鐵達尼號 泰坦號內爆悲劇還不到一年
去年6月18日載著乘客探索鐵達尼號（Titanic）沉船地點的觀光潛水器「泰坦號」（Titan）在水下失聯，之後找到殘骸證實發生「內爆」，泰坦號上5人全數罹難。如今，悲劇發生還不到一年，又有一位美國億萬富豪興致勃勃準備再度挑戰潛入深海觀看鐵達尼，並稱自己的目標就是想向外界證明，深海旅遊也可以很安全。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，這位無所畏懼的富豪是康納（Larry Connor），根據《富比士》的資料他身家約有20億美元。康納與深海探險公司「Triton Submarines」合作，斥資2000萬美元，建造一艘全新的深海觀光潛水器，準備再度前去鐵達尼號沉船遺址朝聖。
康納表示，自己想要向全世界的人們證明，雖然海洋的力量極其強大，但如果採取正確的方式，海洋也可以是美妙而令人愉快的。Triton Submarines的老闆萊西（Patrick Lahey）則透露，就在泰坦號內爆悲劇發生後不久，康納就打電話給他表示，是時候打造一艘更好的潛艇了。萊西認為，泰坦號悲劇讓人們對深海旅遊產生了「寒蟬效應」，但是他們想要打破這個迷思。
這艘全新的潛水器名叫「Triton 4000/2 Abyssal Explorer」，專程為了重複進行深海觀光設計而生。據了解，首航將只有康納與萊西兩人一同出發，時間則尚未確定。
泰坦號內爆後，泰坦號的擁有公司「海洋之門」（OceanGate）遭到停業接受調查，目前調查仍在進行中。